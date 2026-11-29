Variety: Люк Бессон согласился снять «Терминатора» при одном условии

Tекст: Катерина Туманова

На Туринском кинофестивале режиссер получил награду за жизненные достижения. В ходе общения с прессой он отметил, что не заинтересован в создании очередной части знаменитой фантастической франшизы, пишет Variety.

«Я очень люблю Шварценеггера, но я снял бы этот фильм только в том случае, если бы Терминатор сел и сказал, что скучает по маме», – заявил Бессон.

Режиссер добавил, что предпочитает создавать кино о необычных мирах и сломанных обществом персонажах на обочине жизни, а не рассказывать истории о соседях.

Он также раскритиковал современную киноиндустрию, подчеркнув, что инвесторы лишили авторов творческой свободы, превратив искусство в продукт наравне с йогуртом или носками.

Кроме того, кинематографист назвал актера Калеба Лэндри Джонса гением десятилетия и выразил желание снимать его во всех своих картинах.

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