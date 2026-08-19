Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?6 комментариев
Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой
Сербский режиссер Эмир Кустурица жестко отреагировал на удаление своего влога на популярном видеохостинге YouTube, назвав действия платформы попыткой тоталитарного общества подавить инакомыслие.
Блокировка канала «Моя жизнь» сербского режиссера Эмира Кустурицы и новостного агентства Sputnik Serbia на YouTube является попыткой тоталитарного общества подавить правду, передает ТАСС.
«Их идеалы – не то что для всей Западной Европы. Это тоталитарное общество, и для них нормально, что они закрыли канал на YouTube. У них война с нами, с людьми, которые думают, которые говорят правду и несут истину в массы», – заявил Кустурица.
Ранее стало известно об удалении видеохостингом канала «Моя жизнь», где режиссер публиковал влог, созданный совместно со Sputnik Serbia. В своих видео Кустурица рассуждал о мировых событиях, делился творческими планами и жизненной философией. Причины блокировки ресурса до сих пор не названы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Эмир Кустурица заявил об уникальной роли культуры для жителей России.
В прошлом году сербский режиссер охарактеризовал конфликт на Украине Священной войной за веру.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовую блокировку российских каналов на видеохостинге YouTube политической цензурой.