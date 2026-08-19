Кустурица назвал блокировку своего канала на YouTube войной с правдой

Tекст: Ольга Иванова

Блокировка канала «Моя жизнь» сербского режиссера Эмира Кустурицы и новостного агентства Sputnik Serbia на YouTube является попыткой тоталитарного общества подавить правду, передает ТАСС.

«Их идеалы – не то что для всей Западной Европы. Это тоталитарное общество, и для них нормально, что они закрыли канал на YouTube. У них война с нами, с людьми, которые думают, которые говорят правду и несут истину в массы», – заявил Кустурица.

Ранее стало известно об удалении видеохостингом канала «Моя жизнь», где режиссер публиковал влог, созданный совместно со Sputnik Serbia. В своих видео Кустурица рассуждал о мировых событиях, делился творческими планами и жизненной философией. Причины блокировки ресурса до сих пор не названы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Эмир Кустурица заявил об уникальной роли культуры для жителей России.

В прошлом году сербский режиссер охарактеризовал конфликт на Украине Священной войной за веру.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массовую блокировку российских каналов на видеохостинге YouTube политической цензурой.