Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.0 комментариев
ОПЕК+ сообщила о проведении заседания мониторингового комитета 29 ноября
Следующее заседание совместного мониторингового комитета нефтяного альянса ОПЕК+ запланировано на 29 ноября текущего года.
Представители стран-участниц соглашения определились с графиком дальнейшей работы, передает РИА «Новости». Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет свое следующее заседание 29 ноября текущего года. Соответствующая информация содержится в официальном коммюнике, опубликованном по итогам прошедшего в воскресенье заседания.
«Следующее заседание JMMC (69-е) запланировано на 29 ноября 2026 года», – говорится в распространенном сообщении организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре семь стран альянса ОПЕК+ договорились сохранить максимальный объем добычи нефти на октябрь.
Ранее министерская встреча государств объединения продлила действие текущих квот до конца года.
Весной Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из организации.