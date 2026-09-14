14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.9 комментариев
Бундесвер решил принудительно отправить военных в литовскую бригаду
Bild: Германия принудительно наберет военных для бригады в Литве
Минобороны Германии начнет принудительный набор военных для укомплектования бригады Бундесвера в Литве из-за острой нехватки добровольцев, пишет Bild.
Министерство обороны Германии решило принудительно направлять военнослужащих в литовскую бригаду Бундесвера из-за нехватки добровольцев, передает ТАСС.
Кампания по обязательному набору до одной тысячи человек стартует в конце сентября.
К концу 2027 года Берлин планирует разместить в Литве около 4,8 тыс. солдат и офицеров. В подразделении наблюдается дефицит IT-специалистов, логистов и поваров.
Летом сообщалось, что бригаду удалось укомплектовать добровольцами лишь на 60%. В связи с этим министр обороны Борис Писториус допускал возможность принудительного набора военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой 2 тыс. добровольцев для литовской бригады.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил возможность принудительного призыва солдат.
Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Рёвекамп предложил комплектовать это подразделение в обязательном порядке.