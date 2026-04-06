Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Посол Китая в Москве выступил за постоянный безвиз между Россией и КНР
Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил обилие выгод и пользу для обоих народов, если бы безвизовый режим был продлен на неопределенный срок.
Господин посол отметил пользу от безвизового режима обеим странам, добавив, что «это полезно для народов».
«Я надеюсь, что навсегда», – ответил посол ТАСС на вопрос о сроке продления безвизовый режим между Россией и КНР.
Напомним, в декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на принципа взаимности граждане Китая до 14 сентября 2026 года могут приезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Китай установил в отношении россиян аналогичный безвизовый режим с 15 сентября 2025 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что поток поездок между Россией и Китаем значительно увеличился после введения безвизового режима.
Глава Минэкономразвития Решетников сообщил о планах расширить безвизовый режим с другими странами. Глава Минпромторга Алиханов заявил, что безвиз России и Саудовской Аравии заработает во втором полугодии.