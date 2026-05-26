Глава ФСБ назвал Украину крупнейшим центром контрабанды оружия

Бортников заявил о превращении Украины в европейский центр контрабанды оружия
Под опекой западных стран украинская территория стала масштабным плацдармом для диверсий и главным европейским узлом нелегального оборота вооружений, отметил директор ФСБ Александр Бортников.
Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил о дестабилизирующей роли киевских властей, передает РИА «Новости»
Выступая в Иркутске, руководитель ведомства указал на прямое вмешательство западных стран во внутренние процессы соседнего государства.
«Показательной является ситуация на Украине, где ее европейские покровители установили и поддерживают марионеточный режим. Под лживые обещания скорого принятия в ЕС, страну превратили в плацдарм для ведения военных и диверсионно-террористических действий против России», – заявил глава ведомства на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности стран СНГ.
Бортников также отметил негативное влияние Киева на все пространство Содружества. По его словам, итогом плотной опеки со стороны западных государств стала трансформация республики в главный европейский узел нелегального оборота вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничное агентство Евросоюза Frontex спрогнозировало масштабный наплыв контрабандного оружия с украинской территории.
Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал Украину глобальным теневым рынком оружия.