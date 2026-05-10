Frontex предупредило о грядущем наплыве контрабандного оружия с Украины
Окончание украинского конфликта грозит Европе масштабным наплывом контрабандного оружия, которое может оказаться в арсенале террористов и криминальных группировок, заявил один из исполнительных директоров пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес.
Риск незаконного оборота арсеналов многократно возрастет после завершения конфликта, передает РИА «Новости».
Исполнительный директор пограничного агентства Евросоюза Frontex Ларс Гердес подчеркнул, что ситуация создаст прямую угрозу безопасности региона.
«Я считаю, что риск особенно высок после режима прекращения огня или мира. Тогда в стране будет огромное количество оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов, а также много людей, которым нужны деньги. Это может стать проблемой безопасности для Европы», – заявил он каналу Welt.
Современные боевые системы рискуют оказаться в руках террористов и организованных преступных группировок. Европейские силовики уже начали подготовку к грядущему кризису.
Главный комендант полиции Польши Марек Боронь ранее сообщал о неизбежном росте преступности. Варшава ожидает увеличения объемов контрабанды и наплыва бывших украинских военных с нарушениями психики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, польские власти готовятся к масштабному нелегальному ввозу оружия с украинской территории после завершения боевых действий.
Криминальные структуры в странах Восточной Европы массово закупают военную технику из Сумской области.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли вооружениями.