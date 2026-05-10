Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.3 комментария
Техников авиации ВСУ перебросили в штурмовики под Харьковом
Военнослужащих украинской авиационной комендатуры отправили служить в расчеты беспилотников и штурмовые группы, перебросив на харьковское направление.
Бойцов 108-й авиационной комендатуры воздушных сил Украины перевели в штурмовые и беспилотные подразделения, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, эти отряды были направлены на харьковское направление.
Ранее указанные военные занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. «Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы», – сообщил источник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перевело на боевые должности около двух тысяч военных воздушных сил.
Депутат Верховной рады Сергей Евтушок раскритиковал отправку авиатехников в пехотные части.
Военнослужащих полка связи ВВС Украины направили воевать в составе штурмовых отрядов на сумском направлении.