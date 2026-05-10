Власти Латвии позвали на пост главы минобороны работающего на Украине полковника

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня потребовала отставки министра обороны Андриса Спрудса из-за инцидента с падением беспилотников, сообщает РИА «Новости».

На его место предложена кандидатура полковника Райвиса Мелниса, который в последнее время работает на Украине.

«Я приняла решение потребовать отставки министра обороны Андриса Спрудса. В будущем оборонным сектором должен руководить профессионал... Я предложила полковнику Райвису Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился», – сообщила глава латвийского правительства.

По ее мнению, недавнее падение беспилотников продемонстрировало неспособность политиков в руководстве оборонного сектора обеспечить безопасность воздушного пространства. Силиня подчеркнула, что такая ситуация недопустима, особенно на фоне увеличения военного бюджета страны до почти 5% ВВП.

Ранее в латвийском Резекне беспилотник разбился на территории объекта хранения нефтепродуктов.

Несмотря на заявления Спрудса о том, что дрон мог быть украинским, МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста.

Кроме того, в конце марта в Латвии уже падал и взрывался украинский беспилотник, ответственность за который Рига также пыталась возложить на Москву.

Отметим, что министр обороны Латвии Андрис Спрудс уже объявил об уходе с поста из-за инцидента с беспилотниками.