Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Евросоюзом

Почти всякая наша война была Отечественной. Не битвой феодалов посредством вассальных или наемных войск и ради экономических выгод, а битвой самого народа. Мы бились ради сохранения нашего духовного самобытия, нашего русского национального самостояния.
Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.
Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.
Премьер Латвии обвинила Россию в падении украинских дронов
Tекст: Елизавета Шишкова
Глава латвийского правительства Эвика Силиня назвала Москву виновной в инциденте с рухнувшим на пустые резервуары нефтебазы в Резекне беспилотным летательным аппаратом ВСУ.
Руководитель правительства республики Эвика Силиня возложила на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками Вооруженных сил Украины на латвийской территории, передают «Вести». Ранее один из украинских дронов рухнул на территорию нефтебазы в городе Резекне.
В результате падения аппарат повредил четыре пустых резервуара. Возгорания на объекте удалось избежать из-за отсутствия топлива в емкостях.
Принадлежность упавшего беспилотника не имеет значения, заявила премьер-министр журналистам. По словам премьера, нужно помнить, что Россия якобы «является агрессором».
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор возложил ответственность за этот инцидент на Украину. Министерство обороны России сообщило об уничтожении летевшего со стороны Латвии украинского аппарата.
Еврокомиссия заявила об отказе от эвакуации дипломатов ЕС из Киева
Tекст: Тимур Шайдуллин
Евросоюз подтвердил, что не планирует изменять формат своего дипломатического присутствия в Киеве, несмотря на призыв Москвы к эвакуации иностранных дипломатов.
Евросоюз не намерен эвакуировать своих дипломатов из Киева. Соответствующее заявление сделал представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего».
Ранее власти России призвали зарубежные страны заблаговременно вывести своих дипломатов из Киева. Этот совет был дан на фоне опасений, что Украина может попытаться сорвать празднование 9 Мая в Москве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне МИД России призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева. Ранее Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил нанести удар дронами по параду Победы в Москве.
Министерство обороны России пообещало ответный удар по центру Киева в случае попыток сорвать праздничные мероприятия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Киев резко и нервно отреагировал на инициативу о перемирии 8 и 9 мая, а Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования на Красной площади.
Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?
ВС Латвии объяснили отказ сбивать дроны риском для населения и инфраструктуры
Tекст: Вера Басилая
Военнослужащие Латвии не стали сбивать беспилотники, пересекшие границу страны, поскольку опасались возможных рисков для граждан и инфраструктуры, заявил заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС страны Эгилс Лещинскис.
ПВО Латвии не стала сбивать украинские беспилотники, залетевшие в воздушное пространство страны, по соображениям безопасности, передают «Вести».
Заместитель начальника Объединенного штаба по оперативным вопросам ВС Латвии Эгилс Лещинскис пояснил, что военные не были уверены, что перехват не нанесет вреда гражданскому населению или инфраструктуре.
По словам Лещинскиса, беспилотники были своевременно обнаружены радарами. Для их перехвата были привлечены подразделения ПВО и миссия воздушного патрулирования Прибалтики.
«В воздушном пространстве Латвии практически час находились румынские истребители, которые также занимаются поиском летательных аппаратов в воздушном пространстве Латвии», – отметил он.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс уточнил, что решение об уничтожении объектов принималось только после оценки всех возможных рисков для граждан вблизи предполагаемого места перехвата. В итоге военные сочли более безопасным не открывать огонь по дронам.
Ранее украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня возложила ответственность за этот инцидент на Москву.
Депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор обвинил в нарушении воздушного пространства Украину.
Глава Евросовета Кошта сообщил о подготовке переговоров с Россией
Tекст: Ольга Иванова
Руководство Европейского союза обсуждает возможность проведения дипломатических консультаций с Москвой при наступлении подходящих для этого условий.
Европейские лидеры рассматривают перспективы возобновления контактов с Москвой, передает РИА «Новости». Председатель Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что диалог начнется, когда «для них настанет правильный момент».
В интервью изданию Financial Times политик раскрыл подробности дискуссий. Он пояснил, что руководители государств ЕС уже начали предварительную подготовку к возможным консультациям с Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Евросовета Антониу Кошта заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть обращения европейских лидеров.
Президент Владимир Путин не возражает против возобновления контактов с ЕС.
Путин высоко оценил улучшенные характеристики нового вертолета «Ансат»
Tекст: Елизавета Шишкова
В ходе встречи с руководителем Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства Владимир Путин обратил внимание на выдающиеся технические показатели модернизированной винтокрылой машины, созданной из отечественных комплектующих.
Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, передает РИА Новости.
В ходе беседы обсуждался ход работ в сфере отечественной гражданской авиации. Особое внимание стороны уделили легким вертолетам, созданным в импортозамещенном облике.
Руководитель госкорпорации доложил о разработке двухдвигательной машины «Ансат» и однодвигательного Ми-34. По словам Чемезова, именно «Ансат» выступает одним из основных транспортных средств, активно используемых в российской санитарной авиации.
Глава государства положительно охарактеризовал обновленную модель винтокрылой машины. «У «Ансата» нового и скорость побольше, и грузоподъемность», – отметил Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, импортозамещенный вертолет «Ансат» с российским двигателем совершил первый испытательный полет. Глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал сертификацию этой машины в 2026 году. Серийные поставки обновленной техники начнутся в 2027 году.
Лавров: Европа без стеснений готовит нападение на Россию в манере Гитлера
Tекст: Алексей Дегтярёв
В европейских странах открыто звучат призывы повторить опыт нацистов и нанести стратегическое поражение России, готовя новое наступление, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Западные государства вынашивают планы агрессии против России, сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД, передает РИА «Новости».
«В Европе многие не стесняясь призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью – нанести ей стратегическое поражение», – подчеркнул дипломат.
Министр отметил, что нынешние западные элиты продолжают политику колониализма, стремясь переделать мироустройство для дальнейшей эксплуатации других государств. Кроме того, по словам Лаврова, Запад перестал свято чтить итоги боевого братства времен Великой Отечественной войны, которые заложили основы мирного развития человечества.
Он добавил, что нацизм вновь поднимает голову, проявляясь в попытках переписать историю Второй мировой войны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России указал на попытки европейских стран возродить нацизм.
По словам Лаврова, страны Запада фактически объявили Москве открытую войну руками Киева.
Началось объявленное Путиным в честь Дня Победы перемирие
Tекст: Катерина Туманова
Объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось в полночь 8 мая.
Ранее в Минобороны России сообщили о решении Путина объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно будет действовать до 10 мая.
В этот период в зоне СВО не будут наноситься удары ни ракетными войсками, ни артиллерией, ни высокоточным оружием большой дальности по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры на территории Украины.
Минобороны России призвало украинскую сторону воздержаться от боевых действий. При нарушении перемирия или попытках атаковать российские регионы, Вооруженные силы России, как предупредило ведомство, дадут адекватный ответ.
В случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Киевом, российские военные предупреждают о массированном ракетном ударе по центру Киева, призывая жителей и иностранных дипломатов покинуть город.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломатические миссии в Киеве должны заблаговременно эвакуировать персонал в связи с возможностью ответного удара. Любые вооруженные провокации, подчеркнула она, будут решительно пресекаться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве, а затем объявил о «режиме тишины» с 6 мая. В российском МИД реакцию Киева на перемирие в честь Дня Победы назвали нервной. МИД также призвал максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая.
Ушаков подтвердил выступление Путина на параде в День Победы
Tекст: Елизавета Шишкова
Президент России Владимир Путин 9 мая выступит с традиционной речью перед началом парада Победы, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
При этом в текущем году мероприятие пройдет без демонстрации военной техники, передает ТАСС.
«Как известно, парад состоится, пройдут пешие коробки военнослужащих, пролетят самолеты групп высшего пилотажа, будет выступление президента. В общем-то, все, как обычно, кроме демонстрации военной техники», – рассказал представитель Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России анонсировало проведение парада Победы без участия колонны военной техники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение мерами безопасности на фоне террористической угрозы. Из-за намерений Киева сорвать праздничное мероприятие Кремль усилил охрану главы государства.
Президенту России представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut
Tекст: Елизавета Шишкова
На встрече в Кремле президент России Владимир Путин и глава Ростеха Сергей Чемезов уделили внимание новинке АвтоВАЗа – кроссоверу Lada Azimut, который может изменить отношение к отечественным автомобилям.
Стороны обсудили перспективы развития отечественного автопрома и последние достижения индустрии, передает РИА «Новости».
«Появилась очень хорошая новинка нашего АвтоВАЗа – кроссовер Azimut», – сказал Чемезов в ходе доклада. Президент уточнил принадлежность модели к бренду Lada и получил утвердительный ответ.
По словам руководителя госкорпорации, завод готов производить до 70 тыс. таких машин за год. Он выразил уверенность, что появление кроссовера Lada Azimut позитивно скажется на восприятии россиянами автомобилей отечественного производства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «АвтоВАЗ» показала новый кроссовер Lada Azimut на автомобильном фестивале в Москве. Первый вице-премьер России Денис Мантуров оценил высокий уровень комфорта этой машины. Производитель назвал первую половину 2026 года сроком запуска серийного производства модели.
Слуцкий: Германия пытается стать лидером прокси-войны с Россией
Tекст: Евгений Поздняков
Правительство Германии борется за лидерство в европейской антироссийской коалиции и идет по пути милитаризации, руководствуясь логикой реваншизма, а для властей Прибалтики торговля русофобией стала способом выживания. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя результаты апрельского «Рейтинга недружественных правительств».
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц последовательно борется за лидерство в европейской партии прокси-войны против России на украинском плацдарме, считает Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР. Для достижения этих задач Берлин, по мнению парламентария, использует «бутафорские соглашения о стратегическом партнерстве» с Киевом.
Параллельно Германия ведет линию на собственную милитаризацию – и делает это под предлогом искусственного наращивания «российской угрозы». В основе такого курса, подчеркивает Слуцкий, лежат реваншизм и попытка реабилитации позорных страниц собственной истории Германии.
На этом фоне также показательно выглядит Прибалтика. Стабильно высокие позиции Латвии, Литвы и Эстонии в рейтинге Слуцкий напрямую связывает с тем, что для местных элит «торговля русофобией» стала способом выживания.
«Они не имеют ни мощи, ни ресурсов для реальных действий против нашей страны и остаются пешками на геополитической доске. Такая политика уже привела их к существенному экономическому спаду. Вопрос – готовы ли они стать военным плацдармом НАТО и одновременно мишенью для неминуемого ответа России – остается открытым», – уточняет парламентарий.
Сам «Рейтинг недружественных правительств», по оценке Слуцкого, прекрасно отражает эти тенденции. «Проект, безусловно, важен и перспективен. Он дает достаточно полную аналитическую картину для понимания действий и шагов недружественных стран по отношению к Москве. А кто предупрежден, тот, как говорится, вооружен», – заключил Слуцкий.
Ранее газета ВЗГЛЯД опубликовала «Рейтинг недружественных правительств» за апрель. После мартовского пика, когда ряд североевропейских стран фактически приблизился к прямому участию в военном конфликте с Россией, в апреле уровень недружественности несколько снизился: страны Прибалтики и Финляндия в этот период воздерживались предоставлять свою акваторию и воздушное пространство для ударов по России.
Берлин набрал 85 баллов из 100. Такой результат объясняется подписанием соглашения о стратегическом партнерстве между правительством Фридриха Мерца и режимом Владимира Зеленского. Стороны договорились о совместном производстве БПЛА и наращивании инвестиций в оборонную сферу Украины. Кроме того, ФРГ продолжает выделять средства на совместную инициативу НАТО и США под названием PURL, цель которой – закупка американских вооружений для ВСУ.
«Победитель» прошлого месяца – Латвия – опустилась на второе место с результатом 80 очков. Следом за ней с небольшим отставанием расположились другие прибалтийские республики – Литва и Эстония (75 баллов). Все эти государства регулярно поставляют Украине боеприпасы и беспилотники, а также финансируют инициативу PURL.
Кроме того, три прибалтийские страны станут участниками проекта объединенных военно-морских сил на севере Европы, которые создаются для «сдерживания» России. Во главе этой инициативы стоит Британия, занявшая в рейтинге четвертое место с 70 очками. Лондон также намерен создать специализированный «оборонный банк» в рамках формата JEF, из которого будут финансироваться оборонные проекты Скандинавии и Прибалтики.
Замыкает пятерку лидеров Испания. Мадрид, в частности, обязался передать Украине 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Кроме того, как сообщило Минобороны России, на территории Испании действует предприятие, выпускающее запчасти для украинских БПЛА.
Франция, занимавшая в прошлом месяце третье место, оказалась на шестом. Однако снижение позиции Парижа не означает ослабления его агрессивного настроя. Напротив, Франция отличилась организацией масштабных учений Orion. Как отмечает Le Monde, их основная задача – отработка оперативного развертывания войск «коалиции желающих».
Трамп согласился дать ЕС отсрочку на выполнение части торговой сделки с США
Tекст: Катерина Туманова
Американский президент Дональд Трамп провел в четверг телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, по итогам которого согласился отложить введение пошлин на европейские товары до 4 июля.
В соцсети Truth президент США заявил, что в ходе телефонного разговора с фон дер Ляйен обсуждались многие темы, в том числе факт единства мнений о том, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия.
Трамп подчеркнул, что он и фон дер Ляйен «согласились с тем, что режим, который убивает свой собственный народ, не может контролировать бомбу, способную убить миллионы».
Во второй части поста Трамп сообщил, что и прежде терпеливо ждал, когда ЕС выполнит свою часть «исторического торгового соглашения», о котором была договоренность в шотландском Тернберри.
«Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть сделки и, в соответствии с соглашением, снизит свои тарифы до нуля! Я согласился предоставить отсрочку до 250-летия нашей страны, иначе, к сожалению, их тарифы немедленно подскочат до гораздо более высокого уровня», – завершил глава Белого дома свое послание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.
Европарламент в феврале принял компромиссную позицию по торговому соглашению с США, включающую защитные механизмы и пересмотр условий через шесть месяцев. При этом в мае Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС.
«Ростех» создал поражающий любую цель беспилотник «Скальпель»
Tекст: Елизавета Шишкова
Госкорпорация «Ростех» разработала новый барражирующий боеприпас, способный атаковать уязвимые места с любого ракурса, а также начала поставки в войска новой реактивной системы залпового огня.
Глава госкорпорации Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину о разработке нового маневренного беспилотника «Скальпель», передает ТАСС. Аппарат оснащен Х-образным крылом и предназначен для точного поражения целей.
«В прошлом году создали новые беспилотники, барражирующие боеприпасы. И вот новый беспилотник с Х-образным крылом «Скальпель». Он очень маневренный и позволяет попадать с любого ракурса в любое удобное, уязвимое место», – сказал Чемезов на встрече с главой государства.
Кроме того, руководитель Ростеха сообщил о начале поставок в Вооруженные силы России новой реактивной системы залпового огня «Сарма». Передача этой техники в войска стартовала в 2025 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» в Эр-Рияде. Конструкторское бюро «Восток» запустило в серийное производство ударную беспилотную платформу «Скальпель». Сергей Чемезов доложил Владимиру Путину о разработке новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».
Глава МИД ФРГ Вадефуль заявил о возможности телефонных переговоров Путина и Мерца
Tекст: Тимур Шайдуллин
Министр иностранных дел ФРГ допустил, что канцлер страны может обсудить конфликт на Украине с президентом России, если возникнет такая необходимость.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключил возможности проведения телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. В интервью агентству Bloomberg Вадефуля спросили, может ли такой контакт состояться в будущем.
Вадефуль заявил: «Возможно, это произойдет в какой-то момент. Мы, европейцы, объединены в так называемый формат Е3, то есть вместе с Британией и Францией мы в той или иной степени участвуем в переговорах между Россией и Украиной. Мы готовы играть более значимую роль в этом формате. И если в какой-то момент такой [телефонный] разговор окажется необходимым и целесообразным, если с российской стороны действительно будет готовность сесть за стол переговоров, то канцлер, конечно, может быть к этому готов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в феврале Мерц подчеркивал, что Европа готова обсуждать урегулирование конфликта на Украине с Россией, но только по согласованным каналам.
Позже пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни канцлер Германии Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным.
А в марте Фридрих Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является для Берлина поводом ослаблять санкции против России и поддержку Украины.
Ушаков: Путин проведет переговоры с Фицо, Лукашенко, Сисулитом и королем Малайзии
Tекст: Дарья Григоренко
Президент России Владимир Путин планирует провести переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который прилетает в Москву на празднование Дня Победы, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, встреча с председателем правительства Словакии уже запланирована, передает РИА «Новости».
Кроме того, в пятницу, 8 мая, Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ушаков уточнил, что встреча пройдет в формате дружеского ужина, на котором лидеры обсудят перспективы развития двусторонних отношений.
В тот же день, по информации Ушакова, состоится еще одна важная встреча – глава российского государства проведет переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом в формате тет-а-тет. Султан сам выразил пожелание пообщаться именно в таком формате, и российская сторона согласилась.
Будут также переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, на которых стороны обсудят всестороннее развитие двусторонних отношений, добавил Ушаков.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин занимается подготовкой к встрече зарубежных гостей, которые намерены посетить 9 мая российскую столицу.
В Финляндии суд наказал мужчину за оскорбление русскоязычных депутатов
Tекст: Тимур Шайдуллин
Суд Финляндии обязал местного жителя выплатить штрафы и компенсацию за оскорбление и легкие телесные повреждения двух депутатов, говоривших на русском языке, пишут местные СМИ.
В Финляндии суд Южной Карелии признал мужчину 1954 года рождения виновным в оскорблении чести и достоинства двух депутатов, говоривших на русском языке, передает телеканал Yle. Инцидент произошел в лифте торгового центра, где мужчина использовал в адрес депутатов слово с уничижительным смыслом по отношению к русскоязычным. В результате потерпевшими признаны депутат городского совета Лаппеенранты, депутат регионального совета Южной Карелии, а также двое детей.
Суд отметил, что высказывание мужчины носило оскорбительный характер, поскольку подчеркивало этническое происхождение и несло негативную историческую нагрузку. Помимо словесного оскорбления, мужчина также толкнул одного из депутатов, что было расценено как нанесение легких телесных повреждений.
В наказание осужденному назначили штрафы на сумму около 1 тыс. евро. Кроме того, он обязан выплатить 400 евро компенсации депутату городского совета за телесные повреждения и 500 евро – несовершеннолетней жертве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия предала россиян, которые ей доверяли. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о намерении вручить главе МИД Финляндии книгу о русофобии этой страны. До этого посольство России также обвиняло Финляндию в критическом уровне русофобии.
Энергетический кризис из-за военного конфликта США с Ираном сильно помог российскому бюджету нарастить нефтегазовые доходы. Поэтому быстрый мир и разблокировка Ормуза для России не лучший вариант. Равно как и обратный сценарий, когда война вспыхивает с новой силой. Какой конец ближневосточного кризиса более выгоден России?
К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне.
Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет «КамАЗ». Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» – и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина?
Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны.
В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?
