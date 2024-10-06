Посольство России обвинило Финляндию в критическом уровне русофобии

Посольство РФ заявило о критическом уровне русофобии в Финляндии и спорте

Tекст: Дмитрий Зубарев

Посольство России в Хельсинки заявило о критическом уровне русофобских настроений в Финляндии, что особенно заметно в спортивной среде, передает РИА Новости. Третьего октября футбольный матч в Турку был прерван из-за оскорбительных выкриков на национальной почве в адрес игроков клуба «Яро» российского происхождения. В сообщении дипмиссии в Telegram говорится: «В этой связи вынуждены вновь констатировать критический уровень русофобских настроений в Финляндии, которые, к сожалению, давно уже перекинулись и на сферу спорта».

Посольство также подчеркнуло, что расистские настроения в Финляндии усиливаются в целом, и инциденты с расистскими выкриками происходят не в первый раз. Ранее директор футбольного клуба «ТПС» принес извинения за поведение болельщиков и выразил сожаление по поводу инцидента.

Российская сторона выразила надежду на то, что спортивные организации Финляндии примут эффективные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем и привлечение виновных к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, русофобская политика властей Финляндии привела к серьезным экономическим проблемам в стране, заявлял директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял, что финские власти и СМИ целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военной истерии, делая это нормой повседневной жизни. В Госдуме назвали русофобией решение Финляндии закрыть КПП на границе с Россией.