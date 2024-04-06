Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.4 комментария
Посол России заявил, что финские власти и СМИ разжигают русофобию и военную истерию
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что финские власти и СМИ целенаправленно подогревают атмосферу русофобии и военной истерии в стране, делая это нормой повседневной жизни.
По словам дипломата, многолетняя антироссийская пропаганда в финском информационном пространстве не могла не сказаться на настроениях общества, передает ТАСС.
СМИ и власти Финляндии постоянно запугивают население «гибридными угрозами» со стороны России, создавая атмосферу шпиономании.
Кузнецов подчеркнул, что подобная политика финских властей является деструктивной и не соответствует духу добрососедства.
Ранее Кузнецов назвал Финляндию членом «партии войны» Запада против России.