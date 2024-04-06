  • Новость часаПосол Кузнецов назвал Финляндию членом «партии войны» Запада против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия оказалась для НАТО «планом Б» на случай поражения Украины
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией
    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    Чибис поделился новой фотографией из больницы
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    Минюст включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    11 комментариев
    6 апреля 2024, 03:29 • Новости дня

    Посол Кузнецов назвал Финляндию членом «партии войны» Запада против России

    Посол Кузнецов заявил о невозможности вернуться к прежнему формату сотрудничества России с Финляндией

    Посол Кузнецов назвал Финляндию членом «партии войны» Запада против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Финляндия стала частью агрессивного военного блока НАТО, ее власти примкнули к «партии войны» Запада против России, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

    Кузнецов сказал, что Финляндия явно примкнула к «партии войны до победы над Россией», на что указывает и объем военной помощи Украине – Финляндия «входит в десятку крупнейших спонсоров на душу населения», передает ТАСС.

    Посол отметил, что со временем отношения между соседними странами начнут улучшаться. Однако Финляндия лишилась самостоятельности во внешней политике, так что зависеть это будет от Вашингтона и Брюсселя. По мнению Кузнецова, вернуться «к прежнему формату сотрудничества» не получится.

    Он указал, что Финляндия «выходит за рамки санкционных установок Брюсселя», взаимодействие с Россией финские власти почти полностью «разрушили».

    Кузнецов выразил уверенность, что оба государства заинтересованы в «прагматичном сотрудничестве», ведь, «как говорили финские лидеры предыдущих поколений, от географии нам никуда не деться».

    Напомним, Финляндия закрыла автотранспортные пункты пропуска на границе с Россией на неопределенный срок. Глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией. Финляндия официально вошла в состав НАТО год назад.

    4 апреля 2024, 10:03 • Новости дня
    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Спикер МИД Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе

    Захарова перевела «с натовского языка на нормальный» итоги саммита в Брюсселе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Коллективный Запад придумал новый тренд – игру в слова, в связи с чем придется использовать натовский «словарь абсурда», чтобы перевести на нормальный язык итоги саммита в Брюсселе 21 марта, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что одним из кричащих примеров стал пресс-релиз по итогам прошедшего 21 марта в Брюсселе саммита по ядерной энергетике, который был охарактеризован как исторический, глобальный и исключительный – как и «все, что происходит под их руководством».

    Дипломат отметила, что по итогу на саммите о ядерной энергетике отсутствовали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию и Иран.

    По словам Захаровой, эксперты увидели провал «исторического саммита». Особенно с учетом того, что до форума был анонсирован «глобальный» документ – Совместная декларация, который по факту оказался пшиком.

    «Пресс-релиз ни о какой декларации не упоминает, видимо, ее просто не существует», – заключила она.

    Ранее Захарова указывала на деградацию руководства Совета Европы.

    Коментарии (6)
    4 апреля 2024, 20:46 • Новости дня
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    В США обнародовано обещание НАТО не вмешиваться во внутренние дела стран СНГ
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский архив национальной безопасности рассекретил документы, освещающие короткий период истории сотрудничества между НАТО и Россией в 1990-е годы.

    В частности, обнародована стенограмма разговора бывшего генсека НАТО Манфреда Вернера и экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова в 1992 году в Москве, передает РИА «Новости».

    В беседе с Хасбулатовым Вернер пообещал, что НАТО не намерено «вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств – членов СНГ». Экс-генсек НАТО также отмечал заинтересованность альянса в процветании и стабильности Российского государства и выстраивании отношений с Москвой, так как это отвечало бы интересам Европы и мира в целом.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о переговорах в 2000 году с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном о вступлении России в НАТО.

    Коментарии (22)
    4 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть

    Грушко: Базы НАТО в случае их появления на Украине будут законной целью для ВС России

    Грушко: Базы НАТО на Украине будут гореть
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    В интервью RT дипломат подчеркнул, что подобные объекты будут уничтожены, как это произошло с Яворовским полигоном. Он напомнил, что на территории Украины НАТО уже тренировало войска, что является «абсолютно законной целью» для России.

    «Гореть будут эти базы», – пообещал Грушко.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО, даже одной или двух из них, могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта, ситуация при таком сценарии приобретет совершенно иной масштаб.

    Коментарии (18)
    3 апреля 2024, 03:59 • Новости дня
    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»

    Express заявила о подготовке финского городка Ивало на границе с Россией к «войне»

    Британская пресса заявила о подготовке финского Ивало к «войне с Россией»
    @ The Flightdeck View/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Небольшой финский городок Ивало, который находится в нескольких десятках километров от границы Финляндии с Россией, может оказаться «горячей точкой», если начнется война между Россией и НАТО, пишут британские СМИ.

    Как пишет Express, Ивало «готовится к войне». Рядом с ним расположена база НАТО, которую называют «Арктической Спартой». База у Ивало является одной из самых близких военных баз США к России. Еще несколько таких баз есть в Норвегии, Латвии, Эстонии, передает РИА «Новости».

    Напомним, НАТО проводило учения Nordic Response 4–15 марта. Учения проводились в северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии.

    Коментарии (22)
    4 апреля 2024, 16:05 • Новости дня
    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину

    Политолог Рар: Затягивание конфликта на Украине потребует от членов НАТО колоссальных затрат

    Рар объяснил «закатившиеся глаза» стран НАТО из-за новых расходов на Украину
    @ Haim Zach/Government Press Office of Israel/wikipedia.org

    Tекст: Евгений Поздняков

    Многие участники НАТО недовольны тем, что США пытаются переложить на них бремя финансовой ответственности за Украину. Однако давление на членов альянса будет постепенно возрастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о негативной реакции ряда стран Североатлантического альянса на создание фонда помощи ВСУ в размере 100 млрд евро.

    «Большинство стран – членов НАТО не имеют финансовых возможностей помогать Украине в столь больших объемах. Многие западные государства уже кивают в сторону США. Если Вашингтон не хочет платить за ВСУ, то почему это обязан делать Евросоюз? Однако Лондон, Берлин и Париж будут жестко дисциплинировать всех несогласных», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Чем дольше длится конфликт на Украине, тем труднее западным государствам будет выискивать деньги на поддержку армии этой страны. Удивительно, что при таких обстоятельствах ни Великобритания, ни Германия, ни Франция не пытаются прибегнуть к обсуждению мирного соглашения с Россией», – резюмирует Рар.

    Ранее стало известно, что ряд глав МИД стран НАТО негативно восприняли предложение Йенса Столтенберга о создании фонда в 100 млрд евро для оплаты поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что после презентации данной инициативы генсека альянса, несколько представителей стран-участниц «закатили глаза».

    Европейские дипломаты опасаются, что предоставление НАТО такого количества денег и власти может подорвать усилия ЕС в рамках приобретения более важной роли в трансатлантической системе безопасности. Кроме того, большие вопросы возникли и к методам организации предложения Столтенберга.

    В частности, страны интересует, каким образом будет достигаться показатель выплат в 100 млрд евро: будет ли данная финансовая цель учитывать уже существующие программы, в которых союзники Украины принимают участие на индивидуальных началах, или же отсчет начнется с нуля. Таким образом, обсуждение проекта до сих пор остается на «очень ранней стадии».

    Мнения по поводу инициативы Столтенберга внутри альянса существенно разделились. Глава МИД Чехии Ян Липавский сообщил, что страна приветствует это предложение и ждет уточнения практических аспектов ее реализации. Его испанский коллега Хосе Мануэль Альбаре также высказался в поддержку идеи, но заявил о необходимости более дательной проработки итоговой суммы выплат.

    В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб предупредила, что давать обещания, которые государства не могут сдержать, опасно. В то же время руководитель дипведомства Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что Будапешт будет отклонять любые предложения, способствующие превращению НАТО в наступательное объединение.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что добровольную военную помощь Украине западные страны хотят превратить в обязательные выплаты под крышей НАТО. Он отметил, что в альянсе начинают использовать методы «жесткой палочной дисциплины». И все это ради того, чтобы ВСУ продолжили воевать с Россией.

    Напомним, до этого германский политолог Александр Рар подчеркивал, что не все страны альянса будут готовы значительно увеличить выплаты Украине. При этом он отмечал, что вопрос поражения России в текущем конфликте для западных стран является принципиальным, в связи с чем некогда оборонительное объединение все больше будет позиционироваться как прямой актор, вовлеченный в противостояние с Москвой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала причины перехода НАТО к принудительному финансированию офиса Зеленского.

    Коментарии (9)
    3 апреля 2024, 19:48 • Новости дня
    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО

    Правительство пообещало рассмотреть предложение о пошлинах в 200% для вин из стран НАТО

    В кабмине решили рассмотреть инициативу о пошлине в 200% на вина из стран НАТО
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство России изучит инициативу Ассоциации виноградарей и виноделов о введении 200-процентных пошлин на вино из стран НАТО, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

    Она отметила, что инициатива будет рассматриваться в рамках подкомиссии Министерства экономического развития по таможенно-тарифному регулированию, передает ТАСС.

    По словам вице-премьера, данная мера является частью политики зеркальных контрсанкций в отношении недружественных стран.

    Ранее Роскачество рассказало, что самыми популярными у россиян иностранными винами оказались напитки из Грузии, Франции, Италии и Испании.

    Коментарии (53)
    4 апреля 2024, 12:53 • Новости дня
    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

    В Киеве пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вечеринку в честь 75-летия годовщины основания Североатлантического альянса придется «испортить» очередной серией вопросов о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

    По его словам, есть намерение уточнить у стран НАТО о поставке единственной системы, которая может перехватывать баллистические ракеты, несмотря на то, что придется «испортить вечеринку в честь дня рождения альянса», передает ТАСС.

    Также Кулеба отметил, что у союзников Украины много систем Patriot, поэтому этот вопрос окажется «в центре его усилий».

    Ранее издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет.

    Коментарии (9)
    5 апреля 2024, 19:25 • Новости дня
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории

    Repubblica: В НАТО неформально обсуждают прием Украины в альянс в обмен на уступку территорий России

    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    @ IMAGO/Janine Schmitz/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России, сообщили источники газеты La Repubblica.

    Согласно сценарию, России предложат оставить за собой Крым и все территории, присоединенные к ней в течение двух лет, затем зафиксировать границы и принять в НАТО то, что останется от Украины. Один из доводов в пользу такого сценария, пишет газета, возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа, обещавшего положить конец украинскому кризису, передает ТАСС.

    Издание пишет, что такой план ускорит выделение помощи Украине, но ноябрьские выборы в США тормозят принятие глобальных решений. По мнению экспертов газеты, Москва не будет вести переговоры с администрацией Байдена, учитывая успехи и наступление ВС России на фронте.

    СМИ писали, что лидеры стран НАТО на саммите в июле не станут приглашать Украину вступить в организацию, несмотря на продолжающуюся спецоперацию России.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

    Коментарии (18)
    4 апреля 2024, 21:46 • Новости дня
    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО

    Глава МИД Украины Кулеба: У Киева ноль шансов получить 100 млрд долларов от НАТО

    Кулеба оценил шансы Украины получить 100 млрд долларов от НАТО
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Киев практически не имеет шансов получить 100 млрд долларов от НАТО при сохранении текущей системы финансирования, когда страны альянса не могут собрать 500 млн долларов в год, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Совета Украина – НАТО.

    Кулеба заявил, что простая идея НАТО заключается в сборе 100 млрд долларов для Украины и правильном распределении их между союзниками. По его словам, при нынешней модели финансирования, когда НАТО не может собрать 500 млн долларов в год, шансов получить 100 млрд на пять лет абсолютно никаких, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что сейчас Киеву помогает лишь небольшое количество стран НАТО. Кулеба считает, что если высчитать для каждой страны формулу для обязательного финансирования фонда, то идея со 100 млрд долларов может быть реализована.

    Ранее Кулеба пообещал вопросами о Patriot «испортить вечеринку» в честь основания НАТО. Издание Politico отмечало, что некоторые главы МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение создать фонд в 100 млрд евро для Украины.

    Коментарии (8)
    4 апреля 2024, 10:19 • Новости дня
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    Politico: Представители НАТО «закатили глаза» на идею учредить фонд помощи Киеву
    @ Benoit Doppagne/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ряд глав МИД стран НАТО «закатили глаза» на предложение генсека альянса Йенса Столтенберга создать фонд в 100 млрд евро для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет, пишет газета Politico.

    По данным издания, министры не могли понять, почему Столтенберг предложил именно такую сумму. Дипломаты указали, что пока обсуждение финансирования помощи Украине находится на очень ранней стадии, передает ТАСС.

    Ранее представитель МИД Мария Захарова заявляла, что НАТО использует Украину в качестве инструмента в антироссийских действиях.

    Коментарии (2)
    5 апреля 2024, 10:04 • Новости дня
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter-аккаунте (запрещен в России) высказался против вступления Украины в НАТО, назвав эту идею «началом фильма о ядерном апокалипсисе».

    Свой комментарий Маск оставил под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепа заявил, что Украина «станет членом НАТО», приложив к нему ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» (The Day After, 1983) с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет «построен мост» к ее вступлению в блок.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине

    Лавров: В НАТО через жесткую палочную дисциплину принуждают страны поставлять Киеву оружие

    Лавров объяснил изменения концепции военной помощи Запада Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Добровольную военную помощь Украине на Западе хотят превратить в обязательную военную помощь под крышей НАТО, заставив членов альянса подписаться под обязательное предоставление ВСУ финансирования и вооружений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования на Украине заявил, что в НАТО используют «жесткую палочную дисциплину». И все ради того, чтобы киевский режим продолжал воевать с Россией, передает ТАСС слова министра.

    Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко заявил, что базы НАТО на территории Украины станут законной целью для России.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2024, 17:04 • Новости дня
    Украине пообещали «мост к вступлению» в НАТО

    Блинкен: На саммите в Вашингтоне построят мост к вступлению Украины в НАТО

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет построен мост к ее вступлению в блок, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    С таким заявлением он выступил на полях заседания Совета Украина – НАТО на уровне глав МИД (СУН), передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину не пригласят в НАТО на саммите альянса в Вашингтоне летом 2024 года.

    Коментарии (9)
    3 апреля 2024, 19:50 • Новости дня
    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти

    Политолог Рар: Западные страны опасаются возможной отмены финансовой помощи Украине со стороны Трампа

    Рар: В НАТО решили застраховать помощь Украине на случай прихода Трампа к власти
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В Европе не хотят мира, и тенденция позиционирования НАТО в качестве прямого актора в противостоянии с Москвой будет лишь нарастать, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о том, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине, тем самым обезопасив поставки для ВСУ в случае прихода к власти Дональда Трампа.

    «От Трампа на Западе ожидают всякого, в том числе прекращения помощи Украине. Поэтому НАТО, предвидя вероятность подобного развития событий, намерено взять под свой контроль переброску оружия. Это удобно для Вашингтона, так как данный шаг уводит США от прямой ответственности, минимизирует риски прямой войны с Россией и перекладывает все сопутствующие проблемы на плечи европейцев», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «При этом вряд ли все страны альянса будут в восторге от подобного развития событий. Сейчас вопросами военной помощи занимаются в основном британцы и французы. В некоторых случаях Париж и Лондон советуются с немцами. Москве будет очень сложно внести раскол в эту тройку ведущих стран альянса», – отмечает собеседник.

    «Поэтому России нужно смотреть на ситуацию весьма реалистично. ЕС не хочет мира. Все его силы брошены на то, чтобы Украина победила в войне. Таким образом, европейцы готовы все больше позиционировать НАТО как прямого актора в противостоянии с Москвой. Судя по всему, конфликт будет продолжаться еще долго», – резюмировал Рар.

    Ранее стало известно, что США могут передать НАТО роль координатора военной помощи Украине. Об этом, ссылаясь на анонимные источники в альянсе, сообщает издание Politico. В статье подчеркивается, что данная инициатива позволит сохранить поток помощи ВСУ даже в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

    Речь идет о коалиции, носящей название «контактная группа по обороне Украины», в рамках которой лидирующую позицию с момента основания занимали Штаты. Инициативу планируется обсудить во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе в среду и четверг. Окончательно утвердить реализацию данного плана хотят на саммите лидеров государств – членов альянса в июле.

    Однако объединение рассматривает и другие варианты реформы системы помощи ВСУ. Так, ряд американских чиновников сообщили газете, что иным исходом может стать не полная передача ответственности за судьбу контактной группы альянсу, но лишь выделение организации «более официального места» за столом переговоров.

    При этом издание отмечает, что передача НАТО координирующей роли станет «значительным шагом к укреплению поддержки Западом Украины». Инициатива призвана стать «предохранителем» на случай, если кто-либо из союзников прекратит поддержку офиса Зеленского.

    Осознавая сложность положения, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с предложением сделать военные поставки ВСУ обязательными для всех членов объединения. «Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на долгосрочную перспективу», – уточнил он.

    По его мнению, это позволит меньше полагаться на добровольные взносы стран – участниц НАТО и переместить проблему в область исполнения обязательств стран перед альянсом. Кроме того, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подтвердила, что альянс рассматривает возможность создания фонда на 100 млрд долларов для ВСУ на пять лет. Об этом сообщают РИА «Новости». Причем взносы будут рассчитываться на основе ВВП государств-участниц.

    При этом идеи Столтенберга не получили всеобщего одобрения. Так, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не будет поддерживать планы, которые смогут приблизить НАТО к войне или превратить организацию из оборонительной в наступательную. Он подчеркнул, что объединению важно придерживаться прежнего решения о недопущении прямого вовлечения в конфликт с Россией.

    Коментарии (2)
    3 апреля 2024, 13:14 • Новости дня
    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО», но неизвестно, когда

    Столтенберг заявил, что Украина «станет членом НАТО»
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил позицию альянса о принятии в него Украины, однако отметил, что не знает, когда это произойдет.

    По его словам, Украина станет членом НАТО, остался вопрос «когда», передает ТАСС.

    Ранее в НАТО задумались о выделении помощи Киеву на 100 млрд долларов. Столтенберг до этого заявил о предоставлении Украине 99% всей военной помощи НАТО.

    Коментарии (21)
    Главное
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    Приднестровье сообщило об атаке дрона на свою воинскую часть
    Арестован 11-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Энтомолог назвал способы защиты людей и домашних животных от клещей
    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    За что генералам дают звание Героя на СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............