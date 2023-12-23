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Пушков отреагировал на заявления главы Минобороны Финляндии о войне с Россией
Пушков ответил на заявления главы Минобороны Финляндии о «холодной войне» с Россией
Западные страны ведут против Москвы «ледяную войну», участвуя при этом в «горячей» на Украине, заявил сенатор Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он указал на то, что глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявлял, что западные государства готовятся к «новой холодной войне» с Россией, однако такое заявлено неточно: страны Запада уже почти два года они сами ее ведут против России в самой активной форме.
Пушков добавил, что к войне на Украине готовились с 2014 года, когда ввели первые санкции против России, а с точки зрения расширения НАТО на восток – еще раньше.
По словам сенатора, в годы «холодной войны» отношения между Западом и Москвой были гораздо лучше, несмотря на случавшиеся кризисы.
«Советский газ шел в Западную Европу, и никто не взрывал трубопроводы», – подчеркнул он.
Пушков заметил, что сейчас Запад ведет против России не холодную, а «ледяную» войну, а на Украине вообще принимает участие в «горячей», однако притворяется, будто ничего этого не делает.
«Вроде как не имеет отношения, при этом на деле являясь ее инициатором», – заключил политик.
Ранее Хяккянен заявил, что Финляндия начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины.