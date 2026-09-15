В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Лавров исключил появление сил НАТО у российских границ
Лавров заявил о недопустимости расширения НАТО к границам России
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность появления баз Североатлантического альянса у границ государства в рамках возможного урегулирования конфликта.
Россия готова искать разумные компромиссы по ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Однако появление Североатлантического альянса у российских рубежей абсолютно исключено, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
«Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях», – отметил Сергей Лавров.
Свое заявление министр сделал во время выступления на посольском круглом столе, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва твердо намерена защищать интересы соотечественников на исторических территориях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске ядерного столкновения с НАТО.
Весной министр указал на попытки западных стран втянуть Украину в Североатлантический альянс.