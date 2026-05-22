Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.6 комментариев
Глава «Калашникова» сообщил о кратном росте заказов на винтовки
Спрос на винтовки СВД и СВЧ для борьбы с дронами кратно вырос
Снайперские винтовки Драгунова и Чукавина эффективно поражают тяжелые дроны ВСУ, заказ на них кратно вырос за последние годы, сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.
Лушников заявил о многократном увеличении спроса на снайперские винтовки СВД и СВЧ, передает ТАСС. Оружие доказало свою высокую эффективность при уничтожении тяжелых беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
«Концерн «Калашников» давно и успешно, еще с прошлого века, работает в этом направлении и, наверное, самое массовое направление снайперских винтовок – это штурмовые пехотные снайперские винтовки СВД и СВЧ», – подчеркнул руководитель предприятия. По его словам, несмотря на дальность поражения до тысячи метров, эти системы крайне востребованы в современных условиях.
Главной задачей для данного вида вооружения стала борьба с дронами, включая такие модели, как «Баба-яга» и «Вампир». В текущем году винтовка Чукавина и складная модификация СВД запущены в массовое серийное производство из-за резкого роста заказов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, органы внутренних дел России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.
В конце прошлого года концерн «Калашников» полностью отгрузил заказчику партию этого оружия.
Ранее предприятие в 13 раз увеличило выпуск снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами.