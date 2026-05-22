Глава «Калашникова» сообщил о кратном росте заказов на винтовки

Спрос на винтовки СВД и СВЧ для борьбы с дронами кратно вырос

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лушников заявил о многократном увеличении спроса на снайперские винтовки СВД и СВЧ, передает ТАСС. Оружие доказало свою высокую эффективность при уничтожении тяжелых беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

«Концерн «Калашников» давно и успешно, еще с прошлого века, работает в этом направлении и, наверное, самое массовое направление снайперских винтовок – это штурмовые пехотные снайперские винтовки СВД и СВЧ», – подчеркнул руководитель предприятия. По его словам, несмотря на дальность поражения до тысячи метров, эти системы крайне востребованы в современных условиях.

Главной задачей для данного вида вооружения стала борьба с дронами, включая такие модели, как «Баба-яга» и «Вампир». В текущем году винтовка Чукавина и складная модификация СВД запущены в массовое серийное производство из-за резкого роста заказов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, органы внутренних дел России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

В конце прошлого года концерн «Калашников» полностью отгрузил заказчику партию этого оружия.

Ранее предприятие в 13 раз увеличило выпуск снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами.