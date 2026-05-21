Герасимов сообщил о доставке ядерных боеприпасов к учениям России и Белоруссии
Ядерные боеприпасы доставлены в российские и белорусские части боевого применения в рамках совместных учений по подготовке и применению ядерных сил.
О доставке ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА «Новости». Он заявил: «Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия».
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг, 21 мая, дистанционно провели совместную тренировку ядерных сил. Тренировка боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения воинскими частями началась на территории республики 18 мая.
Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят в Вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В их рамках отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и Белоруссии начались масштабные учения ядерных сил с привлечением более 64 тыс. военнослужащих. Российские подразделения на совместных маневрах в Белоруссии отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности. В рамках этих учений российские военные перебросили специальные ядерные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.