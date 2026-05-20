Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.3 комментария
МИД: Запад пытается отдалить Центральную Азию от России
Западные страны стремятся заставить государства Центральной Азии отказаться от партнерства с Москвой ради кратковременных политических выгод, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Запад ставит перед собой цель убедить руководство стран Центральной Азии отказаться от взаимовыгодного сотрудничества с Россией, сказал Галузин, передает РИА «Новости».
«Цель очевидна – побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом», – подчеркнул дипломат.
По словам представителя МИД, западные государства предпринимают активные попытки вытеснить Москву из центральноазиатского региона, предлагая взамен временные политические преференции.
До этого Галузин заявлял о стремлении Запада превратить Центральную Азию в плацдарм для угроз безопасности России.
Директор третьего департамента СНГ МИД Александр Стерник отмечал искусственное нагнетание Британией синдрома «российской угрозы» в этом регионе.