Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Китай

Tекст: Алексей Дегтярёв

В апреле Россия заняла второе место среди поставщиков трубопроводного газа в Китай. Лидером стала Туркмения с показателем 708 млн долларов, передает ТАСС со ссылкой на китайское ведомство.

Физические объемы импорта газа таможенное ведомство в последние годы не публикует.

За первые четыре месяца 2026 года стоимость закупленного Китаем у России трубопроводного газа составила 3 млрд долларов. Это на 9,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. На втором месте находится Туркмения с объемом поставок на 2,59 млрд долларов.

В 2024 году Китай увеличил импорт трубопроводного газа из России на 25%, доведя его стоимость до 8,03 млрд долларов. В прошлом году этот показатель вырос еще на 17,1%, достигнув 9,41 млрд долларов. Объем поставок по газопроводу «Сила Сибири» увеличился примерно на 25% и составил около 38,8 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года «Газпром» установил очередной рекорд суточных поставок по газопроводу «Сила Сибири». В ноябре холдинг превысил свои контрактные обязательства перед Пекином.