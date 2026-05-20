Мощное землетрясение произошло у берегов японской Окинавы
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло днем среды близ южного японского острова Окинава, сообщает главное метеорологическое агентство Японии.
Подземные стихийные явления зафиксировали днем 20 мая вблизи острова Окинава, передает РИА «Новости». По информации главного метеорологического агентства Японии, сейсмическая активность началась в 11.46 по местному времени (05.46 мск).
Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров. Специалисты не стали объявлять угрозу цунами для прибрежных районов. Данные о возможных пострадавших или разрушениях к настоящему моменту не поступали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года у северных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5.
В конце июля сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой 5,3 балла на острове Хоккайдо.
Ранее на юго-западе страны случилось землетрясение магнитудой 5,4.