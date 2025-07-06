Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.34 комментария
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Японии
В районе деревни Тосима на юго-западе Японии зафиксировали подземные толчки, эпицентр которых находился на глубине 20 километров.
Информация о землетрясении поступила от Национального метеорологического управления Японии, пишет ТАСС. Эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Тосима на одноименном острове в юго-западной части страны. Глубина очага составила 20 километров.
Магнитуда землетрясения достигла 5,4. На данный момент сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало. Также не объявлена угроза цунами, отметили специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. В районе островов Токара случилось новое землетрясение. В Японии ранее было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2.