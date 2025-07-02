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Японию потрясло новое землетрясение у островов Токара
Подземный толчок магнитудой 5,5 произошел у островов Токара на юго-западе Японии, где за полторы недели зафиксировано почти 900 землетрясений.
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у отдаленных японских островов Токара на юго-западе страны, передает ТАСС.
Японское национальное метеорологическое управление сообщило о кратковременном объявлении угрозы цунами, которую вскоре отменили.
Сведений о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало. Район островов Токара отличается повышенной сейсмической активностью из-за расположения на стыке литосферных плит. За последние полторы недели здесь произошло около 900 подземных толчков, часть которых достигала магнитуды 5.
На островах Токара находятся несколько небольших поселков с общей численностью населения примерно 650 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Японии ранее зарегистрировали сейсмический толчок магнитудой 5,2 в районе Кагосимы.
А в среду у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2.