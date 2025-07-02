Японию потрясло новое землетрясение у островов Токара

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у отдаленных японских островов Токара на юго-западе страны, передает ТАСС.

Японское национальное метеорологическое управление сообщило о кратковременном объявлении угрозы цунами, которую вскоре отменили.

Сведений о пострадавших или разрушениях на момент публикации не поступало. Район островов Токара отличается повышенной сейсмической активностью из-за расположения на стыке литосферных плит. За последние полторы недели здесь произошло около 900 подземных толчков, часть которых достигала магнитуды 5.

На островах Токара находятся несколько небольших поселков с общей численностью населения примерно 650 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Японии ранее зарегистрировали сейсмический толчок магнитудой 5,2 в районе Кагосимы.

А в среду у Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,2.



