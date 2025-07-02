Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у Петропавловска-Камчатского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в акватории Авачинского залива, сообщает РИА «Новости». Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» уточнил, что эпицентр находился в 51 километре от Петропавловска-Камчатского на глубине 88,2 километра.

Местные жители рассказали, что ощутили два подземных толчка. По данным регионального управления МЧС РФ, землетрясение ощущалось в отдельных районах краевого центра с силой до трех баллов.

О разрушениях или пострадавших информации не поступало, ситуация находится под контролем экстренных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. На Камчатке ранее также фиксировали землетрясение магнитудой 4,6. В октябре 2024 года у побережья полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,6.