На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Камчатки в Тихом океане

Tекст: Мария Иванова

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у побережья Камчатки, передает РИА «Новости». По данным управления МЧС по Камчатскому краю, эпицентр события находился в 128 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километра. Жители Камчатки ощутили подземные толчки силой два балла. Несмотря на сейсмическую активность, жертв и разрушений не зафиксировано.

Угроза цунами также не объявлялась, что позволило избежать эвакуации населения. МЧС продолжает наблюдение за ситуацией и информирование населения о текущем состоянии.

Напомним, 27 октября землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в 164 км от села Мильково на Камчатке, эпицентр находился на глубине 60 километров, сообщило региональное управление МЧС.

В августе повторные толчки магнитудой от 3,5 до 5,5 продолжали фиксироваться у Петропавловска-Камчатского, где произошло землетрясение магнитудой 7,1. За 12 часов было зарегистрировано 26 сейсмособытий. Причем на Камчатке прогнозируются новые афтершоки, способные вызвать землетрясения до пяти баллов, сообщал Камчатский филиал геофизической службы РАН.