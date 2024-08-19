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Камчатку предупредили об угрозе новой серии афтершоков
Камчатку предупредили об угрозе новой серии афтершоков после землетрясения
На Камчатке прогнозируются новые афтершоки, способные вызвать землетрясения до пяти баллов, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.
После внеочередного заседания Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска (КФ РЭС) ученые сделали несколько выводов. Во-первых, продолжается интенсивный афтершоковый процесс. Общее количество афтершоков превышает 250, отмечается в Telegram-канале учреждения. При этом «афтершоковая последовательность соответствует закону Омори (закон убывания афтершоков со временем)». Во-вторых, механизм землетрясения и его тектоническая позиция соответствует представлениям о закономерностях сейсмического процесса на Камчатке и размеры очаговой области соответствуют землетрясению такого масштаба.
В итоге эксперты предполагают, что в ближайшее время будет наблюдаться постепенное снижение интенсивности афтершокового процесса, но в очаговой области в течение недели следует ожидать новых афтершоков с магнитудой около шести, которые могут вызвать «ощущения интенсивностью до пяти баллов» в Петропавловске-Камчатском.
Напомним, в воскресенье жителей Петропавловска-Камчатского предупредили об афтершоках до пяти баллов после того, как здесь произошло землетрясение магнитудой 7,0.