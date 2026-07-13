Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.9 комментариев
Венгерский парламент принял поправку к конституции об отстранении президента
Высший законодательный орган Венгрии утвердил 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока.
Заседание парламента транслировалось в прямом эфире на официальном сайте, передает ТАСС. «В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против – шестеро», – сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Подавляющее большинство голосов обеспечило беспрепятственное прохождение инициативы.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр анонсировал поправку для отстранения Тамаша Шуйока от должности. Глава государства отклонил данный документ из-за нарушения принципов верховенства закона.
После этого руководитель правительства пригрозил президенту процедурой импичмента.