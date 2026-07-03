  • Новость часаПутин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Отставка премьера Молдавии вскрыла кризис и коррупцию в окружении Санду
    В России воссоздадут высшее военно-морское училище имени Фрунзе
    Пашинян лишил права голосовать большую и влиятельную диаспору армян
    Агроном развеял главный миф о поливе растений в жару
    Путин подчеркнул особую важность освобождения Константиновки
    Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин сообщил о создании полосы безопасности в трех областях Украины
    Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    3 июля 2026, 23:58 • Новости дня

    Путин заявил о непоколебимой вере в победу ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский президент Владимир Путин на совещании с командованием Генштаба на одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск заявил, что не сомневается в том, что победа будет за Россией и ее воинами.

    В ходе совещания командир штурмового подразделения Ильдара Кунакбекова рассказал об обстановке в Константиновке.

     «Победа будет за нами», – сказал боец.

    «Спасибо, не сомневаюсь, спасибо большое», – ответил ему Путин.

    Президент в ходе заседания указал на то, что ВС России уверенно удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО.

    «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемый ими ежедневно», – добавил он, сообщила пресс-служба Кремля.

    В пятницу вечером Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом.  На совещании президенту было доложено о полном освобождение Константиновки и названы дальнейшие задачи ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин призвал оперативно вывезти мирных жителей из Константиновки, он также сообщил, что российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта. Президент назвал одну из важных боевых задач в условиях атак ВСУ.


    3 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки

    Интерпол объявил в розыск украинку за подрыв бизнесмена Ермолаева в Монако

    Интерпол раскрыл личность подозреваемой во взрыве в Монако украинки
    @ Interpol

    Tекст: Мария Иванова

    Международная полиция ищет гражданку Украины Анастасию Березовскую по делу о резонансном покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева с использованием бомбы.

    Данные о розыске предполагаемой преступницы появились в международной базе, передает РИА «Новости». Власти княжества подозревают девушку в попытке убийства общественно опасным способом.

    Инцидент произошел в понедельник вечером. В результате детонации устройства пострадали три человека: мужчина, женщина и ребенок. Представители Ермолаева подтвердили получение им ранений при атаке.

    Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо подчеркнул криминальный характер инцидента. «Произошедшее не квалифицируется как теракт», – заявил руководитель ведомства.

    Французская газета Figaro отмечает вероятную причастность Службы безопасности Украины к нападению в качестве предупреждения для коммерсанта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Монако установила личность организатора взрыва.

    Правоохранительные органы обнаружили подозреваемую на территории Германии.

    Французские следователи назвали причастность Службы безопасности Украины приоритетной версией покушения.

    Комментарии (15)
    3 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    В центре Рыльска машина с курскими чиновниками подорвалась на мине
    @ Hinshtein

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре города Рыльска в Курской области на дистанционно управляемой мине подорвался автомобиль с местными чиновниками, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Утром 3 июля на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского района, указал Хинштейн в Max.

    «Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук», – заявил глава региона.

    Ковальчук получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения ног. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, находившийся за рулем, госпитализирован с непроникающим ранением живота и поврежденным бедром.

    В настоящее время его оперируют в Рыльской центральной районной больнице. После стабилизации состояния обоих пострадавших переведут в Курскую областную больницу.

    Кроме того, от взрывной волны пострадали стоявшие на крыльце здания начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС.

    Они получили акубаротравмы и слепые осколочные ранения конечностей. Их также доставили в местную больницу с возможностью перевода в Курск. В настоящее время территория оцеплена, на месте происшествия работают саперы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля при разминировании в Рыльске погиб взрывотехник ОМОНа.

    Комментарии (14)
    3 июля 2026, 21:20 • Видео
    ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

    «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 13:41 • Новости дня
    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России

    Патрушев назвал альянс Северной Европы и Украины угрозой для России

    Патрушев назвал новую морскую угрозу для России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Патрушев предложил признать создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины угрозой для страны, передает РИА «Новости».

    По его словам, деятельность этого объединения серьезно осложняет обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, а также в Северном, Балтийском и Черном морях.

    «Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств Северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в Северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях», – заявил Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ.

    К числу военных опасностей помощник президента также отнес деятельность блока АУКУС. Этот альянс оснащает австралийские ВМС современными атомными подводными лодками и наращивает возможности для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах.

    Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России будет развиваться до уровня, гарантирующего защиту национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику. Для этого планируется модернизация боевого состава ядерных и неядерных сил, а также приоритетное развитие морских беспилотных комплексов.

    Министерство обороны уже подготовило проект основ государственной политики в области военно-морской деятельности до 2050 года. Документ формирует задачи обеспечения национальной безопасности на море и был рассмотрен Морской коллегией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания и девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы для сдерживания России.

    Позже председатель Морской коллегии Николай Патрушев указал на признаки начала глобальной гонки военно-морских вооружений.

    Он также назвал санкции и незаконные морские блокады новыми инструментами конкурентной борьбы.

    Комментарии (9)
    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

    Комментарии (3)
    3 июля 2026, 16:20 • Новости дня
    В Тбилиси обвинили сборную Украины по баскетболу в провокации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинские болельщики и спортивная пресса обвинили сборную Украины по баскетболу и ее тренера латыша Айнарса Багатскиса в провокации во время матча квалификации ЧМ, который состоялся в Риге и завершился победой Украины 95:76, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Интернет-издание sportall.ge отмечает, что тренер Украины и один из ее игроков в начале матча спровоцировали оскорблениями лидера сборной Грузии, натурализованного американца Маркиза Рида, которого после стычки судьи удалили.

    После этого преимущество уже было на стороне Украины. «Со стороны Багатскиса это было очередное коварство», – отмечает СМИ.

    В 2022 году Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, его поведение грузинские игроки тогда назвали «недостойным».

    Грузинские пользователи социальных сетей пишут, что «поведение украинской сборной уже как ком в горле», предлагают своим баскетболистам «не подавать руку украинцам» при очередной встрече, а также считают, что сборная Грузии «после провокации Багатскиса и украинских баскетболистов должна была прервать встречу».

    «Хватит называть украинцев братьями, в очередной раз устроили нам провокацию, ведут себя не по-мужски», – отмечает один из комментаторов.

    Комментарии (2)
    3 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    Telegraph: Российские беспилотники достигли скорости ракет
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские вооруженные силы значительно повысили свою эффективность благодаря новым реактивным беспилотным летательным аппаратам, способным развивать скорость до 500 км/ч.

    Новейшие достижения России в сфере беспилотной авиации существенно повысили эффективность российской армии, пишет британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на ТАСС. Некоторые модели беспилотников развивают настолько высокую скорость, что их легко принять за ракеты.

    По данным издания, новые реактивные аппараты, такие как «Герань-4», способны разгоняться до 500 км/ч. Эта характеристика позволяет им значительно превосходить возможности украинских дронов-перехватчиков, максимальная скорость которых достигает лишь 350 км/ч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня беспилотники «Герань-4 сикер» уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 на аэродроме Вознесенск.

    В середине прошлого месяца российские дроны поразили цех производства беспилотников ВСУ в Харьковской области.

    В прошлом году западные эксперты заявляли о неэффективности украинской ПВО против реактивной модификации «Герань-3».

    Комментарии (3)
    3 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    При ударе ВСУ по рынку Токмака погибли пять человек
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате обстрела торговых рядов в городе Токмаке Запорожской области смертельные травмы получили пять человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    При ударе погибли пять человек, еще 18 пострадавших доставлены в больницу для оказания экстренной помощи, пояснил Балицкий в Max.

    Местная больница экстренно развернула дополнительные операционные для спасения раненых.

    Также сформирован специальный штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим горожанам.

    Социальному блоку правительства поручено незамедлительно начать работу с семьями погибших. Балицкий отметил, что все положенные выплаты будут произведены в кратчайшие сроки. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

    Напомним, украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области.

    Ранее в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека.

    Комментарии (3)
    3 июля 2026, 11:47 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    Дрон ВСУ ударил по рынку Токмака, есть погибшие
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики нанесли целенаправленный удар беспилотником по городскому рынку Токмака в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    «В настоящий момент известно о погибших и раненых», – указал Балицкий в Max.

    Пострадавших доставили бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу.

    Губернатор отметил, что атака продолжается, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.

    «Держу ситуацию на личном контроле. Необходимая помощь семьям погибших будет оказана в полном объеме. На месте работают оперативные службы», – заключил глава региона.

    Ранее Балицкий сообщал, что в ходе ударов ВСУ по региону погибли три человека

    Комментарии (4)
    3 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    В Киеве начались экстренные отключения света

    ДТЭК: В Киеве начались экстренные отключения света

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в Киеве и Киевской области, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.

    Экстренные отключения электроэнергии начались в пятницу в столице Украины и Киевской области. Об этом сообщили представители украинского энергохолдинга ДТЭК, передает РИА «Новости».

    «Киев и Киевская область. По команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения», – говорится в сообщении компании. При этом энергетики не стали уточнять конкретную причину введения данных ограничений.

    Ранее эксперты предупреждали о возможных проблемах с подачей света. В мае глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечал, что летом при жаркой погоде отключения электроэнергии на Украине могут длиться по шесть-восемь часов в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинская энергокомпания ДТЭК опубликовала графики почасового отключения электроэнергии.

    Глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко спрогнозировал увеличение продолжительности отсутствия света до 12 часов в сутки.

    Неделей ранее энергетики ввели экстренные меры по ограничению электроснабжения на левом берегу Киева.

    Комментарии (4)
    3 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области

    Обязательная эвакуация объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области

    Киев начал обязательную эвакуацию жителей с севера Харьковской области
    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Обязательная эвакуация гражданского населения объявлена в 60 населенных пунктах Харьковской области на Украине, заявил в пятницу глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    «Расширяем зону эвакуации гражданского населения из общин Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Соответствующее решение приняли на заседании совета обороны области», – сообщил Синегубов, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что обязательный вывоз людей затронет 41 населенный пункт в Шевченковской общине, 12 сел в Богодуховском районе и семь населенных пунктов Дергачевской общины. Ранее в июне он уже информировал об эвакуации семи поселений на Золочевском направлении.

    Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года сообщало, что с июня прошлого года из прифронтовых районов Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, а также подконтрольных Киеву территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей вывезли почти 147 тыс. человек.

    В начале прошлого месяца власти объявили о принудительном перемещении жителей семи поселений на Золочевском направлении.

    В июле прошлого года украинская администрация организовала масштабный вывоз граждан из 325 населенных пунктов региона.

    В июне прошлого года обязательная эвакуация началась в семи селах Шевченковской общины Купянского района.

    Комментарии (3)
    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

    Комментарии (5)
    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    ВС России полностью освободили Константиновку

    Российские войска освободили город Константиновка в ДНР

    ВС России полностью освободили Константиновку
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный командный пункт объединенной группировки войск, где ему доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

    Он сообщил, что Путин заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, которые с места, из центра Константиновки, по видеосвязи докладывали президенту о том, что сейчас происходит в городе.

    «Во время этих докладов президент попросил показать ему картинку города с наших дронов-разведчиков, что и было сделано, – сказал он.

    Президент выразил благодарность бойцам за проявленный героизм и успешное выполнение боевых задач.

    Также с докладом выступил начальник Генштаба Валерий Герасимов и рассказал о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. На встрече было отмечено, что стратегическая инициатива на фронте полностью принадлежит Вооруженным силам России: помимо полного освобождения ЛНР значительного продвижения российских сил в ДНР, идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.

    В завершение заседания, которое длилось более часа, Путин обсудил с военными задачи на летний период, включая более активные наступательные действия.

    Константиновка – один из промышленных городов Донбасса, чья история началась в XIX веке. Основанная Пантелеймоном Номикосовым Сантуриновка постепенно слилась с соседним поселением Константиновка, получившим имя в честь его сына. Уже к концу XIX века территория перешла к бельгийским инвесторам, которые построили здесь металлургический и стекольный заводы, превратив поселение в один из ключевых индустриальных центров региона.

    В советский период, как писала газета ВЗГЛЯД,  этот промышленный потенциал был не только сохранен, но и усилен – Константиновка стала «стекольной столицей» страны, обеспечивая значительную долю производства оконного и бутылочного стекла, а также зеркальной продукции. Местные предприятия, включая знаменитое «Автостекло», играли важную роль в индустрии СССР, а город сформировался как крупный промышленный узел с развитой химической и металлургической базой.

    Именно эта плотная промышленная и городская структура впоследствии стала фактором, определившим военное значение Константиновки. За годы конфликта город был превращен в один из наиболее укрепленных районов обороны ВСУ. Вместе с Авдеевкой и Часовым Яром он входил в так называемый «пояс крепостей Донбасса». Причем укрепления создавались не только на территории бывших промышленных предприятий, но и в жилой застройке, включая частный сектор. По оценкам военных, здесь была развернута сеть стационарных бетонных бункеров и подземных укрытий, рассчитанных на длительную автономную оборону. Предполагалось, что после потери наземной логистики такие опорные пункты смогут снабжаться тяжелыми беспилотниками, что позволило бы гарнизонам удерживать позиции в течение нескольких недель.

    Однако российские войска сделали ставку не на штурм каждого укрепления в лоб, а на окружение и нарушение снабжения противника. Именно такая тактика охвата с флангов применялась при освобождении Авдеевки и других крупных укрепрайонов, а теперь используется и в Константиновке.

    После потери промышленных зон подразделения ВСУ были вынуждены отходить сначала в кварталы многоэтажной застройки, а затем в частный сектор, однако постепенное перекрытие путей снабжения лишило даже хорошо подготовленные бункеры возможности длительного сопротивления. По данным российских военных, в последние дни отдельные гарнизоны начали сдаваться именно из-за нехватки боеприпасов и продовольствия.

    В прошедшее воскресенье Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину рассказал, что российские военные практически полностью блокировали группировку ВСУ численностью около пять тыс. человек в районе Рубцов. «Это важнейший укрепрайон создавался вооруженными силами Украины на протяжении почти десяти лет как стратегический оборонительный рубеж в агломерации городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка и город Константиновка, а также чуть юго-западнее – города Доброполье и Очеретино», – подчеркнул президент.

    Контроль над Константиновкой открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, которая является последним крупным узлом обороны ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    3 июля 2026, 18:46 • Новости дня
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    @ Kai Taller/ArenaAkcji/imago-images/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В отношениях между Польшей и Украиной наступает новый этап, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, Варшава больше не намерена в одностороннем порядке проявлять доброжелательность к Киеву.

    «Напряжение вызвало ненужное решение Зеленского», – заявил политик, передает РИА «Новости». «Самым глупым, если у него были такие мысли, чтобы получить большую поддержку на Украине, была эскалация напряжения между Украиной и Польшей», – добавил он.

    Туск подчеркнул, что Варшава ожидает от Киева конкретных шагов по снижению напряженности. По словам польского премьера, его страна больше не намерена в одностороннем порядке демонстрировать доброжелательное отношение и забывать о собственных национальных интересах. «Хорошие отношения между нами отвечают интересам всех, но требуют доброй воли со стороны Киева. Больше не будет так, что только Варшава предлагает доброжелательное отношение», – сказал он.

    Он добавил, что политики на Украине уже осознали взаимный вред от дальнейшей эскалации. Туск также подчеркнул невозможность вступления соседней страны в Европейский союз без полноценного примирения: «Сейчас мы ждем шага со стороны Украины. Не может быть Европейского Союза без примирения, но не может быть примирения без исторической правды. Украина должна это понять».

    В мае Зеленский присвоил подразделению ВСУ имя боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее Туск резко осудил героизацию убивавших поляков националистов.

    Позже польский премьер-министр рассказал о попытках украинского лидера загладить вину за недавние инциденты.

    Комментарии (6)
    3 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» взяла под контроль Александровку в Днепропетровской области, всего же за минувшую неделю ВС России освободили 11 сел.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

    До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

    Комментарии (2)
    Главное
    На Украине уничтожены несколько АЗС в трех областях
    Системы ПВО за день уничтожили 188 украинских дронов над регионами России
    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
    Туск заявил о конце эры доброжелательности Польши к Украине
    FIDE отстранила российского гроссмейстера Крамника от турниров
    Зампред ЦБ Заботкин назвал абсурдной идею заморозки вкладов россиян
    В эфире «Радио судного дня» прозвучали сообщения «Герцотютя» и «Смоковный»

    Мировую экономику спасет искусственный интеллект

    Названы четыре фактора, которые будут влиять в ближайшем будущем на мировую экономику. Россию эти факторы тоже не обойдут стороной. И только один из четырех является позитивным, на который возлагают особые надежды. Что ждет мировую экономику и как это затронет российскую? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие «стекольной столицы» России приблизит освобождение Донбасса

    Российские войска завершают освобождение одного из крупнейших и ключевых городов Донбасса – Константиновки. Чем известен этот город в российской истории, какую тактику применили российские войска для вскрытия данного укрепрайона ВСУ и что даст освобождение Константиновки с точки зрения результатов всей спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Подготовка к третьей мировой обогатила телефонных мошенников

    Исследования показывают, что Соединенные Штаты Америки – один из лидеров по активности телефонных и интернет-мошенников. При этом Украина, особенно город Днепропетровск, стала ведущим рассадником этого теперь уже глобального явления. Можно ли найти на мошенников управу в мировом масштабе? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации