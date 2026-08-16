Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».15 комментариев
Потери Украины из-за простоя морских портов достигли 1,75 млрд долларов
Украина потеряла из-за простоя морских портов 1,75 млрд долларов
Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, альтернативные маршруты через дунайские порты, такие как Измаил, и транзит в румынскую Констанцу не справляются с нагрузкой.
Основные коммерческие гавани страны, включая Одессу, Черноморск и Южный, остаются без иностранных торговых судов. Украина потеряла около 1,75 млрд долларов валютной выручки из-за простоя морских портов, передает ТАСС.
Альтернативные маршруты через дунайские порты, такие как Измаил, и транзит в румынскую Констанцу не справляются с нагрузкой. Ситуация усугубляется проблемами с судоходством по Дунаю из-за сильной жары в Европе. В итоге аграрный экспорт с Украины рухнул на 60%, что составляет более двух млрд долларов ежемесячно.
Кроме того, практически полностью остановился экспорт железной руды и металлов, потери оцениваются в 700 млн долларов в месяц. До 90% этих поставок ранее шли через одесские порты. При этом текущие данные не учитывают движение судов с военными грузами для украинской армии, о поражении которых в Николаеве регулярно сообщает Минобороны России.
Ежедневные убытки украинских компаний от простоя морских терминалов составляют 70 млн долларов.
Иностранные торговые суда из соображений безопасности перестали заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного.
Норвежские СМИ сообщили, что удары российских войск по дунайским портам Рени и Измаил в Одесской области могут привести к дальнейшей изоляции Украины от морских маршрутов.