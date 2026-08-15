Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

«Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.