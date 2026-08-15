  • Новость часаСилы ПВО за день уничтожили 180 украинских беспилотников
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    «Евротройка» готовит новую войну на Украине
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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    11 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    38 комментариев
    15 августа 2026, 18:45 • Новости дня

    Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию

    Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.

    Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».

    «Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.

    По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.

    До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.

    15 августа 2026, 10:43 • Новости дня
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    NYT: Франция, Германия и Британия готовят свой формат переговоров по Украине
    @ Titov Yevhen/Abaca/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, чтобы избежать исключения из дипломатического процесса американской администрацией, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Франция, Германия и Британия работают над созданием собственного формата переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Европейские дипломаты разрабатывают механизм, который позволит странам Европы выступать на первых ролях в будущих мирных инициативах. Главную роль в выработке общей позиции взяли на себя Париж и Берлин. Лондон также участвует в обсуждениях, однако проявляет осторожность из-за возможных рисков для отношений с Вашингтоном.

    Как подчеркивают собеседники издания, вопросы урегулирования украинского кризиса и выстраивания отношений с Россией имеют критическое значение для Европы. Европейские чиновники стремятся не допустить ситуации, при которой соглашение будет достигнуто без их прямого участия. При этом они признают, что любые переговоры с Москвой, вероятнее всего, пройдут при американском посредничестве.

    Ранее в Турции заявили о закрытых переговорах с Россией и Украиной.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность посредничества Берлина в украинском урегулировании.

    Замглавы МИД Галузин ранее назвал европейские призывы к миру пустым прикрытием для разработки вооружений против России.

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    15 августа 2026, 11:44 • Новости дня
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    Журналистка Форсне: Швеция в глазах России является воюющей стороной на Украине
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Швеция в глазах России является одной из воюющих сторон в конфликте на Украине, заявила журналистка Крис Форсне.

    Выступая в эфире телеканала SwebbTV, обозреватель Крис Форсне подвергла резкой критике внешнюю политику государства, передает РИА «Новости».

    «Мы входим в НАТО и ЕС, выделяем Киеву 150-160 млрд, предоставляем им много оружия, а сейчас захватываем суда, чтобы передать их Украине. Таким образом, без учета мнения шведского народа, мы сегодня являемся воюющей страной», – сказала она.

    Журналистка также обвинила власти в пиратской деятельности против России. Она подчеркнула, что постоянные провокации неизбежно приведут к тому, что Москва начнет воспринимать скандинавскую страну исключительно в качестве врага.

    На прошлой неделе Верховный суд Швеции утвердил решение о конфискации сухогруза, обвинявшийся Украиной в вывозе зерна из российского Крыма.

    Стокгольм готовится поставить Киеву несколько боевых самолетов Jas Gripen 39.

    Семья шведских магнатов Валленбергов курирует поставки вооружения на Украину.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    Комментарии (2)
    15 августа 2026, 12:42 • Новости дня
    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Эксперт Браке призвал ФРГ и ЕС серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов

    Немецкий эксперт призвал ФРГ серьезно отнестись к словам Путина о захвате судов
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европе и Германии следует серьезно отнестись к заявлениям президента Владимира Путина об ответных мерах на попытки захвата торговых судов, поскольку это грозит значительными экономическими издержками, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Боннского университета Мориц Браке.

    Браке в интервью газете Bild призвал Германию и Европу обратить пристальное внимание на предупреждения Москвы. «К российским угрозам следует отнестись всерьез, передает ТАСС.

    По словам эксперта, даже единичные инциденты способны вызвать серьезные последствия для европейской экономики. Это может привести к удорожанию страхования, увеличению протяженности маршрутов и росту издержек для мировой торговли. Браке подчеркнул критическую зависимость Германии и Европы от морских путей для поддержания экономической и политической стабильности.

    Германский союз страховщиков также отмечает, что реакция России обернется высокими затратами для судоходных компаний. Ожидается ужесточение условий страхования и дополнительные расходы из-за поиска альтернативных маршрутов. Аналогичную обеспокоенность выразили в Союзе германских судовладельцев.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских торговых судов Западом.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко подтвердил осознание европейскими странами готовности Москвы к жестким мерам.

    Военный эксперт Андрей Клинцевич заявил о полной готовности Тихоокеанского флота к выполнению поручения главы государства.

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    15 августа 2026, 19:59 • Новости дня
    В Белоруссии рассказали о судьбе брошенных литовских фур

    Адвокат Меткина сообщила о сохранении прав собственности на литовские фуры

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Истечение сроков спецхранения оставленных на границе с Белоруссией грузовиков не лишает иностранных владельцев законного права собственности на этот коммерческий транспорт, заявляют юристы.

    Около 100 задержанных автомобилей из Литвы, в основном полуприцепов, до сих пор остаются на территории Белоруссии. Специалист по международному праву Елизавета Меткина рассказала РИА «Новости», что машины могут остаться у нынешних хозяев.

    «По истечении срока хранения право собственности на автомобили автоматически не прекращается. Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», – подчеркнула юрист.

    Она добавила, что обращение техники в доход государства допускается исключительно при наличии законных оснований и соблюдении строгих процедур. По словам эксперта, даже превышение расходов на стоянку над стоимостью машины не делает государство ее автоматическим собственником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил выезд грузовых автомобилей с литовскими номерами.

    До этого Минск заявлял о скоплении на территории страны более 1,8 тыс.литовских фур.

    Ранее министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю белорусского посольства из-за застрявших машин.

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    15 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Британский генерал Ширрефф: Россия попытается захватить Шпицберген

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Островной арктический архипелаг Шпицберген может стать новой горячей точкой и спровоцировать глобальный конфликт из-за растущего военного напряжения между странами НАТО и Россией, заявил экс-замглавы силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

    «Я предсказываю, что в ближайшие месяцы или годы этот арктический участок сыграет ключевую роль в российском плане по дестабилизации НАТО», – заявил генерал Daily Mail.

    По его словам, небольшая операция воздушно-десантных сил и спецназа якобы позволит взять территорию под контроль за несколько часов.

    Военный эксперт считает, что ситуация вокруг Шпицбергена способна спровоцировать Третью мировую войну, передает РИА «Новости».

    Шпицбергенский трактат 1920 года закрепил суверенитет Осло над архипелагом в Северном Ледовитом океане. При этом документ гарантирует участникам договора, включая Россию, равные права на добычу ресурсов и безвизовое посещение территории.

    Посол России в Осло Николай Корчунов заявил о целенаправленном обострении обстановки в Арктике со стороны Норвегии и НАТО.

    Ранее российский дипломат сообщил о размытии границ соглашения о демилитаризации Шпицбергена из-за установки спутниковых станций.

    Глава норвежских вооруженных сил Эйрик Кристофферсен допустил сценарий проведения Москвой наземной операции на севере страны.

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    15 августа 2026, 12:05 • Новости дня
    The Guardian: Страны НАТО провалились в военной поддержке Украины

    The Guardian: НАТО не смогла обеспечить Украину ракетами для Patriot

    Tекст: Вера Басилая

    Североатлантический альянс не смог должным образом инвестировать в производство зенитных ракетных комплексов Patriot и доработку систем SAMP-T для нужд Киева, сообщает The Guardian.

    Издание отмечает, что альянс не вложил достаточных средств в расширение выпуска комплексов Patriot, в итоге страны НАТО потерпели серьезную неудачу в вопросах оборонного планирования для Украины, передает ТАСС.

    Журналисты подчеркивают, что потребности украинской стороны в ракетах для этих систем в три-четыре раза превышают текущий мировой годовой объем их производства. Также критике подверглось отсутствие инвестиций в модернизацию комплексов SAMP-T.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов для нужд Киева.

    Американские оборонные корпорации выступили против передачи украинской стороне лицензии на выпуск систем Patriot.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ответ на просьбы Владимира Зеленского о передаче противоракет заявила, что в настоящее время США восстанавливает свой оборонный потенциал.

    Бывший командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис сообщил об острой нехватке зенитных боеприпасов у ВСУ.

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    15 августа 2026, 09:53 • Новости дня
    Уровень запасов газа в Европе упал до исторического минимума

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический антирекорд

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений, составив чуть более 60%.

    Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах достиг минимальных значений с 2011 года, передает ТАСС.

    На 13 августа 2026 года ПХГ были заполнены лишь на 60,18%, что на 17 процентных пунктов ниже средних показателей за последние пять лет.

    В прошлом году заполненность хранилищ в это же время составляла 72,7%, а рекордный максимум был зафиксирован в 2023 году на отметке 89,4%. Сейчас в хранилищах Евросоюза находится около 65 млрд куб. м газа.

    «Газпром» ранее прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. Средние темпы закачки топлива в июле оказались одними из самых низких за последние годы.

    Еврокомиссия требует от стран ЕС заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы европейским странам необходимо закачать не менее 68 млрд куб. м газа к старту осенне-зимнего периода 2026-2027 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле нетто-закачка топлива в европейские подземные хранилища упала до шестилетнего минимума.

    С начала апреля страны Евросоюза накопили лишь 48% необходимых к зиме объемов газа.

    Российская компания «Газпром» спрогнозировала дефицит энергетических ресурсов в предстоящий зимний период.

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    15 августа 2026, 10:48 • Новости дня
    Швейцария оценила объем замороженных активов России в 10,4 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К началу лета 2026 года стоимость заблокированных швейцарскими властями средств частных лиц и компаний из России увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков, заявил представитель Государственного секретариата по экономическим вопросам страны Фабиан Майенфиш.

    «По состоянию на 1 июня 2026 года в Швейцарии заморожены финансовые активы на сумму 8,5 млрд швейцарских франков», – рассказал чиновник, передает Ura.ru.

    В прошлом году этот показатель находился на уровне 7,4 млрд франков.

    Помимо денежных средств, ограничения затронули 14 объектов недвижимости. Также под санкции попали спортивные и люксовые автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты. Все это имущество принадлежит лицам и организациям, включенным в ограничительные списки.

    Отдельно учитываются иммобилизованные резервы Центрального банка России. К июню 2026 года их объем составил 6,8 млрд франков, тогда как годом ранее он достигал 7,2 млрд франков.

    Майенфиш уклонился от ответа на вопрос о возможном участии страны в передаче средств из Euroclear для нужд Киева.

    При этом он подчеркнул, что власти внимательно следят за международными дискуссиями и считают приоритетом соблюдение норм международного права и обеспечение финансовой стабильности.

    Напомним, западные политики разработали план передачи заблокированных российских активов из депозитария Euroclear в новую структуру Евросоюза.

    Весной прошлого года Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии оценивал объем замороженных в стране средств в 7,4 млрд франков.

    Главы министерств финансов и центральных банков стран G7 отказались возвращать Москве доступ к золотовалютным резервам до выплаты репараций Украине.

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    15 августа 2026, 15:57 • Новости дня
    NYT: Страны у границ России не доверяют ФРГ и Франции в переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд европейских государств сомневается в способности Парижа и Берлина эффективно защищать их позиции при возможном дипломатическом урегулировании украинского кризиса.

    Страны Евросоюза у границ России не полностью доверяют французским и немецким политикам представлять их интересы в возвожных переговорах по Украине, пишет The New York Times, ссылаясь на трех европейских чиновников.

    Особое сомнение в компетенции этих стран сохраняется у Венгрии и государств Балтии. Американское издание отмечает, что Британия, Франция и Германия считают себя главными переговорщиками от Европы. Эта тройка уже подготовила варианты военных гарантий для Киева после возможного завершения конфликта.

    По данным газеты из США, активные консультации по данному вопросу велись еще в июне. Польша, Италия и государства Северной Европы также настаивают на своем участии в обсуждениях. Ожидается, что Евросоюз будет проинформирован о ходе дискуссий и позднее подключен к процессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Великобритания разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил отдать ключевую роль в этом процессе «евротройке». Позже сообщалось, что бывшие чиновники этих европейских стран и России провели тайную встречу в Вене.

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    15 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Европейские армии начали вербовать новобранцев через рекламу в соцсетях

    Euractiv: Страны Европы запустили рекламу армейской службы в соцсетях

    Tекст: Мария Иванова

    Власти европейских государств столкнулись с дефицитом кадров в вооруженных силах и запустили масштабные рекламные кампании для привлечения молодежи на службу.

    Правительства стран Европы, выделяющие миллиарды евро на восстановление военного потенциала, испытывают серьезные трудности с набором новобранцев, передает РИА «Новости».

    Для решения проблемы власти активно используют рекламу в социальных сетях и на городских улицах.

    «Комплектование личного состава превратилось в коммуникационную битву, которая все чаще ведется на телевидении, рекламных щитах, в TikTok, Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) и YouTube», – отмечает издание Euractiv. Военная реклама стала привычным явлением: ее размещают на лондонских автобусах, греческих автомагистралях и в парижских кинотеатрах.

    Современные призывные кампании делают акцент не на патриотическом долге, как в прошлом веке, а на личностном росте. Например, французская реклама «Ты можешь это сделать?» позиционирует службу в армии как вызов для самосовершенствования. На фоне этого Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую альянс называет сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские власти строят планы по милитаризации региона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи. При этом Париж отказался от восстановления обязательного призыва из-за нехватки ресурсов.

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    15 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Марокко остановило массовый прорыв мигрантов в испанскую Сеуту

    Марокканские силовики пресекли попытку сотен нелегалов проникнуть в Сеуту

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские силы безопасности предотвратили попытку сотен выходцев из африканских стран нелегально пересечь границу с испанским анклавом.

    Сотрудники правоохранительных органов Марокко не позволили толпе нелегалов проникнуть на территорию испанского автономного города Сеута, передает РИА «Новости».

    По данным источников, инцидент произошел в горной местности к юго-западу от анклава.

    «Силы безопасности Марокко пресекли в субботу попытку сотен мигрантов, большинство их которых были из стран Африки южнее Сахары, нелегально попасть в испанский город Сеута», – отмечается в сообщении.

    Уточняется, что нарушители границы скрывались на окраинах марокканского города Фнидк, расположенного вблизи рубежей. В конце июля Сеута уже пережила серьезный наплыв нелегалов. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка заявлял, что из соседнего королевства в страну проникли порядка 72 тыс. человек. Местные власти сообщали, что на территории анклава остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию в городе невыносимой из-за миграционного кризиса.

    Министерство внутренних дел Испании сообщило о возвращении 70 тыс. нелегалов обратно в Марокко.

    Власти страны развернули в автономном городе более 3 тыс. силовиков для обеспечения безопасности.

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    15 августа 2026, 16:34 • Новости дня
    Глава Мадрида назвала премьера Испании предателем из-за мигрантов

    Глава Мадрида обвинила Санчеса в предательстве из-за миграционного кризиса

    Tекст: Мария Иванова

    Проникновение 72 тыс. нелегалов из Марокко в Сеуту обернулось резкой критикой испанского премьера за бездействие в условиях высокого уровня террористической угрозы.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо резко раскритиковала премьер-министра Педро Санчеса, назвав его предателем из-за ситуации с нелегалами в Сеуте, передает РИА «Новости».

    Она обвинила главу правительства в безответственности на фоне наплыва иностранцев.

    «Правительство допустило, чтобы Испанию захватили террористы,... при этом у нас объявлен четвертый уровень террористической угрозы. Санчес – безответственный и предатель», – написала Аюсо в социальной сети X. По данным МВД Испании, в стране действительно действует предпоследний, четвертый уровень угрозы терактов.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. По информации министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласки, границу пересекли около 72 тыс. человек из Марокко. Местные власти сообщают, что в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в испанском анклаве Сеута прошла многотысячная демонстрация с требованием решения миграционного кризиса.

    Глава города Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительно выдворить всех незаконно прибывших марокканцев.

    Эксперты назвали причиной наплыва нелегалов политику премьер-министра Педро Санчеса.

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    15 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Полиция Марокко задержала более сотни нелегальных мигрантов

    Полиция Марокко арестовала 111 нелегалов при попытке перехода границы с Сеутой

    Tекст: Мария Иванова

    Сотрудники правоохранительных органов Марокко пресекли попытку массового незаконного пересечения границы с испанским автономным городом Сеута, задержав более сотни нарушителей.

    Правоохранительные органы Марокко арестовали более 100 человек, пытавшихся нелегально попасть в автономный город Сеута на африканском побережье Средиземного моря, передает ТАСС.

    «В результате плановых операций и полевых мероприятий, проведенных силами безопасности утром в субботу в городе Фнидек и его окрестностях, были арестованы 111 человек, пытавшихся совершить нелегальный переход границы с Сеутой», – сообщил источник в силовых структурах

    Среди задержанных оказались 109 выходцев из стран Африки к югу от Сахары и двое марокканцев. Ситуация с безопасностью в районе Сеуты остается под контролем властей.

    Кроме того, марокканские спецслужбы провели операции по кибернаблюдению за интернетом. В результате был задержан 61 человек по подозрению в подстрекательстве и распространении призывов к нелегальной миграции через социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Испании и Марокко экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах.

    Глава автономного города Сеута Хуан Хесус Вивас потребовал незамедлительного выдворения всех нелегальных мигрантов.

    В конце июля границу испанского анклава за сутки пересекли около 60 тысяч человек.

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    15 августа 2026, 19:26 • Новости дня
    Княжеский дом Лихтенштейна уравнял права мужчин и женщин на престол

    Лихтенштейн последним в Европе уравнял мужчин и женщин в праве престолонаследия

    Tекст: Мария Иванова

    В Лихтенштейне приняли историческое решение о переходе к абсолютному первородству при наследовании княжеского престола, отменив исключительное право мужчин на власть.

    Княжеский дом Лихтенштейна объявил о решении уравнять мужчин и женщин в правах престолонаследия, передает РИА «Новости».

    До этого момента государство оставалось единственной монархией в Европе, где действовало право наследования престола исключительно по мужской линии.

    «Порядок престолонаследия переходит от мужского первородства к абсолютному первородству. Это означает, что в будущем первенец, независимо от пола, станет наследником престола, а впоследствии – княгиней или князем Лихтенштейна», – говорится в официальном сообщении Княжеского дома. Новые правила не имеют обратной силы и коснутся только будущих поколений, уже рожденных членов семьи изменения не затронут.

    Поправки к закону поддержали две трети членов Княжеского дома. Наследный принц Алоис фон Лихтенштейн отметил, что изменения призваны гарантировать руководство княжеством наиболее подготовленным человеком. Кроме того, женщины правящей фамилии получили аналогичные с мужчинами права участия во внутреннем управлении делами Княжеского дома, чей автономный свод правил имеет более чем 400-летнюю историю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нижняя палата парламента Японии одобрила поправки для сохранения статуса принцесс после вступления в брак.

    В конце июня японские политики раскритиковали резкие заявления депутата о невозможности наследования престола принцессой Айко.

    Британские законодатели весной утвердили историческую реформу об отмене права наследственных пэров на места в Палате лордов.

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    15 августа 2026, 21:25 • Новости дня
    Власти Марокко выслали испанских журналистов с границы Сеуты

    Марокко депортировало освещавших миграционный кризис репортеров испанских СМИ

    Tекст: Мария Иванова

    Представителей испанской прессы вынудили срочно покинуть марокканский приграничный город Фнидек под угрозой изъятия профессиональной аппаратуры на фоне обострения миграционного кризиса.

    Сотрудники агентства EFE и телеканала TVE были вынуждены покинуть марокканскую территорию по требованию местных властей, передает РИА «Новости». Персонал гостиниц сообщил репортерам о необходимости срочно освободить номера.

    «Марокко выслало сегодня команды агентства EFE и TVE, которые находились в городе Фнидек для освещения информации по поводу ситуации на границе с Сеутой», – отмечается в заявлении.

    Официальные причины такого решения министерство иностранных дел королевства не раскрыло. При этом представитель ведомства Юссеф Хаджи пригрозил конфисковать рабочее оборудование и удостоверения прессы в случае отказа покинуть исторический Кастильехос.

    В конце июля Сеута столкнулась с беспрецедентной волной нелегальной миграции. Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка оценил число проникших в страну нарушителей в 72 тыс. человек. На данный момент в городе остаются около 10 тыс. мигрантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля десятки тысяч марокканских мигрантов прорвали границу с испанской Сеутой.

    Для сдерживания нелегалов власти Испании направили в автономный город более трех тысяч силовиков.

    Накануне Мадрид и Рабат экстренно усилили охрану пограничных пунктов из-за призывов к новому штурму.

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