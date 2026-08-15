Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Финский политик Мема осудил попытки Европы демонизировать Россию
Финский политик Мема указал на замалчивание в ЕС теракта на «Северных потоках»
Попытки европейских стран выставить Москву врагом служат оправданием их собственной милитаризации на фоне игнорирования диверсий Киева, считает финский политик Армандо Мема.
Евросоюз использует образ врага в лице России для оправдания масштабного перевооружения, намеренно игнорируя причастность Киева к терактам на «Северных потоках». Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге, пишет РИА «Новости».
«Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы. Некоторые политики в ЕС продолжают свою риторику, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками, однако все они хранят молчание перед лицом террористической атаки на «Северных потоках», которая, безусловно, была крупнейшей на европейском континенте и должна была привести к применению пятой статьи НАТО», – написал политик в социальных сетях.
По словам Мемы, лидеры европейских стран вместо осуждения украинских властей продолжают выделять им финансирование. Кроме того, подчеркнул он, Европа не прекращает поставки вооружений Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие правоохранители заподозрили Украину в инсценировке инцидента с беспилотником в Лейпциге.
Ранее сотрудники этого аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой рядом с загруженным боеприпасами украинским самолетом.
До этого лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе возложили на Россию ответственность за все подобные происшествия в Европе.