Мирный житель ранен при атаке украинского БПЛА на АЗС в Запорожской области

При атаке дрона на АЗС в Мелитополе ранен местный житель

Tекст: Тимур Шайдуллин

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о происшествии в своем канале в «Максе». «В Мелитополе совершена атака БПЛА по автозаправочной станции в северной части города. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», – заявил глава региона.

Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Специалисты устраняют последствия удара и выясняют обстоятельства случившегося.

Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник поджег автозаправочную станцию в северной части Мелитополя.

Несколькими днями ранее в результате удара дрона по АЗС в Донецке погиб водитель грузовика. А в марте после аналогичного налета на заправку в Васильевке Запорожской области скончалась местная жительница.