Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Мирный житель ранен при атаке украинского БПЛА на АЗС в Запорожской области
При атаке дрона на АЗС в Мелитополе ранен местный житель
В результате удара беспилотного летательного аппарата по автозаправочной станции в северной части Мелитополя пострадал один местный житель.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о происшествии в своем канале в «Максе». «В Мелитополе совершена атака БПЛА по автозаправочной станции в северной части города. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь», – заявил глава региона.
Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы. Специалисты устраняют последствия удара и выясняют обстоятельства случившегося.
Как писала в субботу газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник поджег автозаправочную станцию в северной части Мелитополя.
Несколькими днями ранее в результате удара дрона по АЗС в Донецке погиб водитель грузовика. А в марте после аналогичного налета на заправку в Васильевке Запорожской области скончалась местная жительница.