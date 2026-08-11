Tекст: Олег Исайченко

Украина перестала публиковать данные о количестве российских ракет, выпущенных во время атак по объектам ВСУ. Как сообщает Bloomberg, на такое решение местные власти подтолкнул массированный удар недельной давности: тогда украинской ПВО не удалось сбить ни одну из 28 ракет.

На этом фоне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также призвал украинские СМИ «не нагнетать обстановку громкими заголовками о не сбитых ракетах». Он отметил, что тиражируя подобную информацию, журналисты якобы играют на руку Москве, «делают всю работу за Скабееву и Соловьева», а сама тема – крайне чувствительна для украинского общества.

При этом проблема с обеспечением ПВО для Украины становится все более острой. На прошлой неделе Россия нанесла массированный удар по Одессе и Одесской области, в результате которого были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс. Значительные повреждения получил и автомобильный мост в Маяках, связывающий регион с дунайской инфраструктурой.

По сообщениям украинских СМИ, в ходе этой атаки противовоздушная оборона ВСУ не смогла сбить ни одной российской ракеты. Для Киева это особенно болезненно на фоне прежних планов усилить защиту неба за счет американских систем Patriot.

В июле Дональд Трамп сообщал о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для этих комплексов. «Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», – заявил он 8 июля на саммите НАТО в Анкаре. Однако позднее американский президент усомнился, что США пойдут на такой шаг. «Дело в том, что это – совершенно исключительное оружие», – пояснил Трамп в интервью Financial Times, а впоследствии отказался от этой идеи.

Одновременно, по данным украинских источников, в последние месяцы европейские союзники Киева также сократили поставки противоракет. В результате ВСУ столкнулись сразу с несколькими проблемами. Киев пошел на эскалацию конфликта в рамках объявленной Владимиром Зеленским 40-дневной операции, однако оказался не готов к ответным действиям России. В результате потери Украины стали колоссальными, а ВСУ начали испытывать ресурсный голод.

В этой ситуации, как отмечают эксперты, украинским властям приходится прибегать к новым медийным ухищрениям. Если раньше Генштаб ВСУ неоднократно ловили на приписках в числе сбитых целей, то теперь эту статистику просто перестали раскрывать, а реальные последствия ударов ВС России по объектам, используемым в интересах украинской армии, стараются игнорировать.

«Важно понимать, что Украина участвует в принципиально ином конфликте. В отличие от российской армии, ВСУ в первую очередь работают на достижение необходимого медиаэффекта: им важно продемонстрировать, что Киев не проигрывает, а продолжает уверенно стоять на ногах», – сказал политолог Иван Лизан.

По его мнению, публичное раскрытие точного соотношения – сколько ракет было выпущено и сколько удалось перехватить – такому впечатлению не способствует. «Поэтому ограничение столь чувствительной для офиса Владимира Зеленского информации было лишь вопросом времени», – говорит он.

Однако полностью скрыть последствия провалов украинской ПВО у Владимира Зеленского вряд ли получится, считает политолог Лариса Шеслер. «СМИ уже успели рассказать украинцам, что значительная часть ракет достигает своих целей, а имеющиеся средства защиты республику не спасают», – акцентирует она.

По мнению эксперта, теперь власти пытаются таким образом снизить накал недовольства среди населения. «Люди прекрасно понимают, к чему ведут такие удары: разрушается инфраструктура, сокращаются возможности ВСУ по производству военной техники, – подчеркивает собеседница. –

Отсюда и желание замолчать неприятную правду».

При этом скрыть сами разрушения, особенно если речь идет о крупных городах и объектах инфраструктуры, невозможно. «Их последствия видны людям, что называется, невооруженным глазом. Поэтому любые информационные ограничения могут лишь сократить объем данных, которые утекают в соцсети, но не устранить проблему как таковую», – уточняет эксперт.

Кроме того, считает Шеслер, такая информационная политика необходима Киеву для сохранения поддержки Запада. «Все это – результат нежелания Зеленского признавать реальные масштабы ущерба перед западными «партнерами». Украинскому руководству необходимо сохранять картину устойчивого фронта, где ВСУ якобы уверенно удерживают рубежи и даже способны наступать. Признание серьезных провалов разрушает эту конструкцию и ставит под вопрос дальнейшую финансовую и военную поддержку», – пояснила эксперт.

Та же логика, по ее словам, работает и в отношении территориальных потерь. «Об утрате городов Генштаб ВСУ может молчать неделями, а иногда и месяцами. Однако люди, у которых кто-то находится на фронте, сами служат или потеряли там близких, прекрасно понимают, где проходит линия боевого соприкосновения и какие территории находятся под контролем каждой из сторон», – заключила Шеслер.