Силы ПВО уничтожили 42 украинских беспилотника над пятью регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Отечественные зенитчики в период с восьми утра до 20.00 мск отражали налеты авиации противника. Всего за день было сбито 42 беспилотных летательных аппарата, сообщает Минобороны.

Вражеские дроны пытались атаковать объекты на территории Белгородской, Брянской, Курской и Оренбургской областей. Кроме того, перехват воздушных целей успешно осуществлен в небе над Республикой Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 августа российские системы ПВО ликвидировали 360 украинских беспилотников над 12 регионами страны.

6 августа военные отразили массированную атаку 281 вражеского дрона.

В конце июля за день дежурные силы противовоздушной обороны перехватили 328 аппаратов противника.