В Черногории задержали группу украинцев с грузовиками цифровой техники

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы Черногории проверяют группу из 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии на причастность к криминальной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Иностранцы были найдены в одном из жилых домов столицы республики.

При них нашли «значительное количество современного цифрового оборудования, устройств и денежных средств».

В ведомстве уточнили, что изъятые цифровые устройства пришлось вывозить с помощью грузового транспорта. Сейчас следователи выясняют происхождение обнаруженных денег и техники, чтобы исключить связь подозреваемых с незаконной деятельностью.

К расследованию инцидента уже подключилось Агентство национальной безопасности Черногории. Для изучения изъятой аппаратуры сформирована специальная оперативная группа, состоящая из экспертов по кибербезопасности и финансовым преступлениям.

Ранее на Украине устроили серию задержаний организаторов мошеннических кол-центров.

В конце июня транснациональная преступная группировка выманила у десятков граждан Румынии и Молдавии сотни тысяч евро.

В середине июня литовская полиция задержала гражданина Украины за хищение крупных сумм у местных жительниц.