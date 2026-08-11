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В Черногории задержали группу украинцев с грузовиками цифровой техники
В Подгорице правоохранители обнаружили 50 граждан разных стран, у которых изъяли крупные суммы денег и несколько сотен единиц электроники, сообщили в черногорском МВД.
Правоохранительные органы Черногории проверяют группу из 50 граждан Украины, Молдавии и Словакии на причастность к криминальной деятельности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Иностранцы были найдены в одном из жилых домов столицы республики.
При них нашли «значительное количество современного цифрового оборудования, устройств и денежных средств».
В ведомстве уточнили, что изъятые цифровые устройства пришлось вывозить с помощью грузового транспорта. Сейчас следователи выясняют происхождение обнаруженных денег и техники, чтобы исключить связь подозреваемых с незаконной деятельностью.
К расследованию инцидента уже подключилось Агентство национальной безопасности Черногории. Для изучения изъятой аппаратуры сформирована специальная оперативная группа, состоящая из экспертов по кибербезопасности и финансовым преступлениям.
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