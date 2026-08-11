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Сербский политик Йованович назвал излишним приезд Зеленского в Белград
Политик Йованович: Приезд Зеленского в Белград был излишним
Председатель Новой демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что приезд Владимира Зеленского в Белград был излишним на фоне противостояния Запада с Россией.
Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович раскритиковал визит Владимира Зеленского в Белград, передает ТАСС. По мнению политика, эта поездка была лишней, поскольку Запад использует Киев для противостояния с Москвой.
«Мы полностью осознаем, что это не война между Украиной и Россией, а война, которую Запад через Украину ведет против России. В этом смысле, и совершенно независимо от фактора поставок российского газа и, я не знаю, каких именно поставок и контрактов, визит Владимира Зеленского был, мягко говоря, излишним», – подчеркнул Йованович.
Сербский политик также отметил, что сербский народ сожалеет о жертвах среди двух славянских народов. При этом он добавил, что Белграду следует поддерживать максимально хорошие отношения со всеми государствами, включая Украину, которая, подобно России, не признала независимость Косова и Метохии.
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