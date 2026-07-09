Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
ЕК выступила против допуска российских спортсменов к международным соревнованиям
ЕК выразила озабоченность решением МОК снять ограничения со спортсменов России
Брюссель осудил возможное возвращение российских атлетов на международную арену, потребовав не допускать их к турнирам до завершения украинского конфликта на западных условиях.
Еврокомиссия выразила серьезную озабоченность рекомендацией Международного олимпийского комитета отменить ограничения в отношении России, передает ТАСС. В Брюсселе призывают не допускать российских спортсменов до соревнований.
«Еврокомиссия серьезно озабочена этим решением МОК», – заявила на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. Она напомнила о позиции, озвученной на саммите Евросоюза 18 июня.
По словам Итконен, нормализация участия России в международных и культурных мероприятиях невозможна до установления справедливого и долгосрочного мира на Украине. При этом под таким миром Брюссель понимает урегулирование конфликта исключительно на западных условиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета выступил за отмену ограничений для российских атлетов на международных стартах.
Спортивные чиновники также восстановили в правах Олимпийский комитет России.
В феврале Еврокомиссия не поддержала идею допуска отечественных футбольных команд к мировым первенствам.