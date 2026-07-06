Нидерланды ужесточили подход к заявкам граждан Украины об убежище

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правительство Нидерландов с июля начнет оценивать заявки от украинцев на предоставление убежища с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе, откуда прибыл заявитель, передает РИА «Новости».

Это допускает возможность отказов, если территория будет признана достаточно безопасной.

Новая политика затронет граждан, проходящих обычную процедуру и не подпадающих под действие директивы ЕС о временной защите. Решения больше не будут опираться на общую ситуацию на Украине.

«Эта политика станет основой для оценки 1010 нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища от украинцев, которые не подпадают под действие директивы о временной защите», – говорится в документе профильного министерства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти Нидерландов объявили о намерении закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев.

Британское правительство из-за наличия безопасных регионов на Украине отказало многим гражданам этой страны в предоставлении убежища.

В конце июня 2026 года Европейский союз запланировал исключить мужчин призывного возраста из программы приема вынужденных переселенцев.