К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Нидерланды ужесточили подход к заявкам граждан Украины об убежище
Власти Нидерландов изменили процедуру оценки запросов на убежище от украинских граждан, теперь решения будут приниматься адресно в зависимости от уровня безопасности региона происхождения.
Правительство Нидерландов с июля начнет оценивать заявки от украинцев на предоставление убежища с учетом ситуации с безопасностью в конкретном регионе, откуда прибыл заявитель, передает РИА «Новости».
Это допускает возможность отказов, если территория будет признана достаточно безопасной.
Новая политика затронет граждан, проходящих обычную процедуру и не подпадающих под действие директивы ЕС о временной защите. Решения больше не будут опираться на общую ситуацию на Украине.
«Эта политика станет основой для оценки 1010 нерассмотренных заявлений о предоставлении убежища от украинцев, которые не подпадают под действие директивы о временной защите», – говорится в документе профильного министерства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года власти Нидерландов объявили о намерении закрыть специальные муниципальные центры размещения украинских беженцев.
Британское правительство из-за наличия безопасных регионов на Украине отказало многим гражданам этой страны в предоставлении убежища.
В конце июня 2026 года Европейский союз запланировал исключить мужчин призывного возраста из программы приема вынужденных переселенцев.