Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии

Tекст: Вера Басилая

Британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку считают, что на Украине есть регионы, куда можно безопасно переехать, пишет The Guardian.

Адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак заявила, что еженедельно к ней обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Апелляции по таким делам рассматриваются по несколько месяцев, а на период ожидания украинцы вынужденно остаются на временных визах сроком до 18 месяцев.

По словам адвоката Семчак, решение властей противоречит реальности, так как «возвращение в страну сопряжено с рисками мобилизации».

Александр Збицкий, бежавший с семьей из Одессы, опасается, что в случае возвращения его могут мобилизовать, а его сын и супруга не смогут адаптироваться к жизни на Украине после интеграции в британское общество.

Семчак отметила, что отказные письма обычно содержат ссылку на возможность переезда в более безопасные районы, где можно получить помощь от ООН и местных организаций.

Отмечается, что после обновления рекомендаций МВД Британии в январе, западные регионы и Киев теперь считаются «в целом безопасными», что снизило число успешных обращений за убежищем. Власти подчеркивают, что каждое дело рассматривается индивидуально, и никто не будет возвращен, если ему действительно грозит серьезная опасность.

Число беженцев с Украины в Европе превысило 6 млн человек. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификации и знанию английского языка для мигрантов.

Беженцы с Украины в Латвии потеряли статус временной защиты.