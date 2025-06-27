27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Адвокат назвала риск призыва в ВСУ основанием просить убежище в Британии
Украинцам, ищущим убежище в Британии, стали массово отказывать, объясняя это наличием «безопасных регионов» на Украине, несмотря на продолжающиеся боевые действия, пишет The Guardian со ссылкой на адвоката Галину Семчак.
Британские власти стали отказывать украинцам в предоставлении убежища, поскольку считают, что на Украине есть регионы, куда можно безопасно переехать, пишет The Guardian.
Адвокат юридической фирмы Sterling Law Галина Семчак заявила, что еженедельно к ней обращаются украинцы, в том числе женщины и дети, чьи заявления были отклонены. Апелляции по таким делам рассматриваются по несколько месяцев, а на период ожидания украинцы вынужденно остаются на временных визах сроком до 18 месяцев.
По словам адвоката Семчак, решение властей противоречит реальности, так как «возвращение в страну сопряжено с рисками мобилизации».
Александр Збицкий, бежавший с семьей из Одессы, опасается, что в случае возвращения его могут мобилизовать, а его сын и супруга не смогут адаптироваться к жизни на Украине после интеграции в британское общество.
Семчак отметила, что отказные письма обычно содержат ссылку на возможность переезда в более безопасные районы, где можно получить помощь от ООН и местных организаций.
Отмечается, что после обновления рекомендаций МВД Британии в январе, западные регионы и Киев теперь считаются «в целом безопасными», что снизило число успешных обращений за убежищем. Власти подчеркивают, что каждое дело рассматривается индивидуально, и никто не будет возвращен, если ему действительно грозит серьезная опасность.
Число беженцев с Украины в Европе превысило 6 млн человек. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить требования к квалификации и знанию английского языка для мигрантов.
Беженцы с Украины в Латвии потеряли статус временной защиты.