Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?5 комментариев
Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны
Стармер назвал жизнь в Британии привилегией, которую нужно заслужить
Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о планах повысить критерии по квалификациям и знанию английского языка для мигрантов в рамках новой миграционной политики страны.
Британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.
«Изменения являются частью правительственного плана перемен, направленного на то, чтобы перевернуть страницу более чем десятилетия упадка, в результате которого иммиграционная система Великобритании вышла из-под контроля с рекордными показателями миграции, что подорвало доверие работающих людей», – сказано в сообщении на сайте правительства.
Главная идея обновления миграционного законодательства в том, чтобы порвать с позорным прошлым. В течение многих лет Британия поощряла предприятия нанимать низкооплачиваемых работников, а не инвестировать в молодежь. Теперь все должно измениться.
«Каждая область иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу, будет ужесточена, чтобы у нас было больше контроля. Правоприменение будет жестче, чем когда-либо, и количество иммигрантов снизится. Мы создадим контролируемую, избирательную и справедливую систему, которая признает тех, кто действительно вносит вклад в рост и развитие общества Великобритании», – отмечается в правительственном заявлении.
Свод новых правил миграционной политики назвали Белая книга, задача которой обеспечить снижение чистой миграции, повышение квалификации и поддержку британских рабочих.
Белая книга по иммиграции выходит после того, как чистая миграция достигла почти 1 млн в году, закончившемся в июне 2023-го, это в четыре раза превышает уровень 2019 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский предприниматель Грэм Кинг увеличил состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.