Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны

Стармер назвал жизнь в Британии привилегией, которую нужно заслужить

Tекст: Ирма Каплан

Британское правительство объявило о новых иммиграционных правилах, касающихся уровня знания языка, который станет обязательным для всех, квалификации, которую повысят до уровня диплома, и срока получения вида на жительство, увеличенного с 5 до 10 лет, заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

«Изменения являются частью правительственного плана перемен, направленного на то, чтобы перевернуть страницу более чем десятилетия упадка, в результате которого иммиграционная система Великобритании вышла из-под контроля с рекордными показателями миграции, что подорвало доверие работающих людей», – сказано в сообщении на сайте правительства.

Главная идея обновления миграционного законодательства в том, чтобы порвать с позорным прошлым. В течение многих лет Британия поощряла предприятия нанимать низкооплачиваемых работников, а не инвестировать в молодежь. Теперь все должно измениться.

«Каждая область иммиграционной системы, включая работу, семью и учебу, будет ужесточена, чтобы у нас было больше контроля. Правоприменение будет жестче, чем когда-либо, и количество иммигрантов снизится. Мы создадим контролируемую, избирательную и справедливую систему, которая признает тех, кто действительно вносит вклад в рост и развитие общества Великобритании», – отмечается в правительственном заявлении.

Свод новых правил миграционной политики назвали Белая книга, задача которой обеспечить снижение чистой миграции, повышение квалификации и поддержку британских рабочих.

Белая книга по иммиграции выходит после того, как чистая миграция достигла почти 1 млн в году, закончившемся в июне 2023-го, это в четыре раза превышает уровень 2019 года.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, британский предприниматель Грэм Кинг увеличил состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.