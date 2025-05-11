Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.2 комментария
Владелец компании по приему мигрантов в Британии стал миллиардером
Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние благодаря многолетнему контракту с правительством страны на расселение беженцев и предоставление им помощи.
Основатель компании Clearsprings Ready Homes Грэм Кинг стал миллиардером на фоне роста числа просителей убежища, передает РИА «Новости». В материале Sunday Times отмечается, что фирма Кинга имеет контракт с британскими властями на предоставление беженцам жилья, питания и транспортных средств.
За последний год состояние 58-летнего бизнесмена из графства Эссекс выросло на 35%. Газета указывает, что его доход увеличивается пропорционально росту иммиграции в Британию. Размещение одного мигранта в отеле обходится бюджету в 145 фунтов стерлингов за ночь. По данным Национального финансово-контрольного управления Великобритании (NAO), более 38 тыс. мигрантов живут в отелях, что ежедневно требует 5,5 млн фунтов стерлингов из бюджета МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии запретили нелегальным мигрантам получать британское гражданство с 2025 года.