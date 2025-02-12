За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Британия лишила нелегальных мигрантов права на гражданство с 2025 года
Правительство Британии ужесточило миграционные правила, исключив возможность получения гражданства для нелегальных мигрантов, прибывших без разрешения.
Правительство Великобритании ужесточило миграционные правила, лишив нелегальных мигрантов возможности претендовать на гражданство, передает ТАСС. Новые правила вступят в силу с 10 февраля 2025 года. Согласно опубликованному документу, лицам, которые прибыли в страну без действующего разрешения на въезд или электронного разрешения на поездку, будет обычно отказано в гражданстве.
В распоряжении правительства уточняется, что под «опасным путешествием» подразумеваются такие способы прибытия в Британию, как пересечение пролива Ла-Манш на надувных лодках, прибытие в багажнике легкового автомобиля или в кузове грузовика. Эти способы являются наиболее популярными среди нелегалов, стремящихся попасть в Англию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Британии усилились, когда демонстранты пытались поджечь уже второй отель, в котором размещены мигранты. Премьер-министр Британии сообщил об отказе от ранее запланированной депортации нелегальных мигрантов в Руанду, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Британия столкнулась с жестокой расплатой за политику мультикультурализма.