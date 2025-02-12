Британия лишила нелегальных мигрантов права на гражданство с 2025 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Великобритании ужесточило миграционные правила, лишив нелегальных мигрантов возможности претендовать на гражданство, передает ТАСС. Новые правила вступят в силу с 10 февраля 2025 года. Согласно опубликованному документу, лицам, которые прибыли в страну без действующего разрешения на въезд или электронного разрешения на поездку, будет обычно отказано в гражданстве.

В распоряжении правительства уточняется, что под «опасным путешествием» подразумеваются такие способы прибытия в Британию, как пересечение пролива Ла-Манш на надувных лодках, прибытие в багажнике легкового автомобиля или в кузове грузовика. Эти способы являются наиболее популярными среди нелегалов, стремящихся попасть в Англию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, протесты в Британии усилились, когда демонстранты пытались поджечь уже второй отель, в котором размещены мигранты. Премьер-министр Британии сообщил об отказе от ранее запланированной депортации нелегальных мигрантов в Руанду, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Британия столкнулась с жестокой расплатой за политику мультикультурализма.