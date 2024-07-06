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    Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.

    0 комментариев
    Олег Царев Олег Царев Русский – это не про национальность, а про самоидентификацию

    Из новости о законопроекте развилась дискуссия о том, кто такие русские. Я акцентирую внимание на существующей сейчас разнице понятий «русский» и «россиянин», потому что не все русские – россияне и не все россияне – русские.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    2 комментария
    6 июля 2024, 16:38 • Новости дня

    Премьер Британии сообщил об отказе от планов отправки нелегалов в Руанду

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его правительство отказалось от планов, разработанных предыдущими консервативными предшественниками, о высылке нелегальных мигрантов в Руанду.

    Во время своей первой пресс-конференции на Даунинг-стрит Стармер отметил, что данный проект был обречен на провал, передает ТАСС.

    «Идея с Руандой была неудачной с самого начала. Она никогда не способствовала уменьшению потока нелегальных мигрантов, пересекающих Ла-Манш. Я не намерен продолжать использовать методы, которые не приносят результатов», – добавил он.

    Соглашение между Британией и Руандой предусматривает возможность одностороннего выхода из него для обеих стран. План о пересылке нелегальных мигрантов, прибывающих в Британию, в африканскую страну был представлен два года назад правительством Бориса Джонсона, однако его преемники так и не смогли осуществить проект из-за протестов правозащитников и Европейского суда по правам человека.

    3 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже

    Минобрнауки: В России вырос процент не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля мигрантов, не сумевших сдать экзамен по русскому языку, выросла в десять раз в период с января по май этого года, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

    По информации ведомства, процент не сдавших увеличился с 3% сразу до 30%, передает РИА «Новости».

    В Минобрнауки отметили, что в апреле этого года глава ведомства Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими организациями, которые ранее проводили экзамены по русскому языку для мигрантов. С тех пор экзамены принимают только государственные образовательные учреждения.

    Ранее в МВД сообщили о сокращении пунктов сдачи русского языка для иностранцев.

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    5 июля 2024, 13:37 • Новости дня
    Кот Ларри с Даунинг-стрит наложил в ботинок Сунаку

    Кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит нагадил в ботинок Сунаку

    Кот Ларри с Даунинг-стрит наложил в ботинок Сунаку
    @ Rob Pinney/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В аккаунте мышелова с Даунинг-стрит кота Ларри в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) появилась запись о том, что он на прощание нагадил в ботинок британского премьер-министра Риши Сунака.

    «Только что нагадил в ботинок Сунака в память о былых временах», – указано в сообщении.

    Напомним, Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой. Во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, который публично намекнул на то, что считает политика неудачником.

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    4 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Стало известно об отъезде Залужного в Британию

    Стало известно об отъезде Залужного в Британию для выполнения полномочий посла

    Стало известно об отъезде Залужного в Британию
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уехал в Британию, чтобы в скором времени приступить к выполнению полномочий в качестве посла Украины, сообщает украинское издание «Главком».

    Отмечается, что Залужный еще не выезжал в Лондон, несмотря на то что о его назначении было известно еще в марте, передает РИА «Новости».

    По данным издания, экс-командующий Объединенными силами ВСУ проходил обучение в Дипломатической академии.

    Приступить к обязанностям посла бывший главком сможет после вручения верительных грамот британскому королю.

    Напомним, в начале февраля с поста главкома ВСУ был уволен генерал Валерий Залужный.

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    5 июля 2024, 19:23 • Новости дня
    Назначены главы МИД, МВД и Минобороны Британии

    Лэмми и Хили возглавили МИД и Минобороны в правительстве Стармера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер, вступивший в эту должность в пятницу, назначил руководителей министерства иностранных дел, министерства обороны и министерства внутренних дел страны.

    МИД возглавил Дэвид Лэмми, главой Минобороны стал Джон Хили, а министром внутренних дел – лейбористка Иветт Купер, передает РИА «Новости».

    Напомним, 5 июля лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны.

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    5 июля 2024, 14:47 • Новости дня
    Стармер вступил в должность премьера Британии
    Стармер вступил в должность премьера Британии
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце.

    Король Карл III вручил Стармеру мандат на формирование правительства, сообщила королевская пресс-служба, передает ТАСС.

    Далее Стармер отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и обратится к нации в качестве премьер-министра. Его предшественник на посту премьер-министра Риши Сунак возглавлял правительство с 25 октября 2022 года по сегодняшний день.

    Напомним, Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой. Во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, который публично намекнул на то, что считает политика неудачником.

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    5 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Пранкер публично намекнул на провал Сунака при объявлении им результатов выборов

    Пранкер встал за спиной премьера Британии при объявлении результатов выборов

    Пранкер публично намекнул на провал Сунака при объявлении им результатов выборов
    @ REUTERS/Temilade Adelaja/Pool

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пранкер вышел на сцену с британским премьер-министром Британии Риши Сунаком, публично намекнув на то, что считает его неудачником, сообщил телеканал Sky News.

    На кадрах, показанных телеканалом, известный в Британии создатель юмористических роликов Нико Омилана развернул за спиной премьера лист бумаги с латинской буквой L, что можно расценивать как первую букву английских слов loser (неудачник) или loss (потеря, утрата), передает ТАСС.

    Как отмечает телеканал, шутка над премьером была сделана в тот момент, когда Сунак признавал поражение своей партии на парламентских выборах и поздравлял лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера с победой.

    Ранее сообщалось, что Сунак смог переизбраться в Палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире.

    Напомним, на парламентских выборах в Великобритании победу одержали лейбористы.

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    5 июля 2024, 07:21 • Новости дня
    Сунака переизбрали в парламент Британии
    Сунака переизбрали в парламент Британии
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер правящей Консервативной партии британский премьер-министр Риши Сунак смог переизбраться в Палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире, следует из данных по итогам голосования.

    Известно, что подсчет голосов продолжается, объявлены победители почти в половине избирательных округов. Окончательные результаты ожидаются около 07.00 по местному времени (09.00 мск), передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что глава Минобороны Британии Грант Шаппс потерял место в парламенте страны.

    Напомним, на парламентских выборах в Великобритании победу одержали лейбористы.

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    5 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Минченко: Антироссийский курс является доминантой для любого правительства Британии
    Минченко: Антироссийский курс является доминантой для любого правительства Британии
    @ Kin Cheung/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новое правительство Британии может изменить подходы к конфликту Израиля и Палестины ввиду семейных и политических связей Кира Стармера. Однако на российском направлении изменений ожидать не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее на парламентских выборах в Британии победила оппозиционная Лейбористская партия.

    «За последнее время в Британии сменилось несколько консервативных премьер-министров. Причем с каждым новым ситуация в стране только ухудшалась. Абсолютно провальное правление консерваторов привело к катастрофическим для них последствиям на выборах», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что Консервативная партия по сравнению с итогами выборов в 2019 году растеряла значительную часть голосов, которая распределилась между партией Reform UK Найджела Фаража, «зелеными», а также либеральными демократами. «За счет системы одномандатных округов, провал консерваторов получился просто разгромный», – акцентировал собеседник.

    Что касается лейбористов, то они незначительно улучшили свой результат по сравнению с 2019 годом, сохранив свой основной электорат. «Вместе с тем обвалились шотландские националисты: если раньше у них было больше 40 мест, то теперь они могут рассчитывать лишь на восемь, – продолжил Минченко. – Что касается Reform UK, то ее результаты были переоценены, хотя лидер партии Найджел Фарадж смог избраться по одномандатному округу».

    «Изюминкой на торте стало то, что бывший лидер лейбористов, а теперь независимый кандидат Джереми Корбин получил место в парламенте. Примечательно, что он, с позором изгнанный из партии за антисемитизм, в общенациональных опросах был более популярен, чем Кир Стайрмер. Стоит ожидать, что дед задаст жару», – считает собеседник.

    Политолог не ожидает серьезных изменений во внешнем курсе Лондона. «В Британии будет сформировано более проевропейское, проамериканское, пронатовское правительство. Оно возьмет курс на особое партнерство с Соединенными Штатами, подобное тому, которое в свое время было у Тони Блэра и Билла Клинтона», – уточнил он.

    Что касается украинского вопроса, то смягчения в риторике и политике тоже не последует. «Умиляться приходом лейбористов к власти в России не имеет никакого смысла. Антироссийский курс – доминанта и для консерваторов, и для лейбористов», – указал политолог.

    Изменением может стать лишь то, что Лондон будет больше внимания уделять проблематике палестино-израильских отношений. «С одной стороны, среди лейбористов очень сильны пропалестинские настроения. С другой, Кир Стармер женат на еврейке, а их дети воспитаны в иудаизме. У будущего британского премьера особые отношения с еврейской диаспорой. Также он дружен с госсекретарем США Энтони Блинкеным. Поэтому я не исключаю, что этот вопрос может привести к расколу внутри партии», – считает эксперт.

    Он признался, что с большим скепсисом относится к перспективам лейбористского правительства. «Вопрос, удастся ли лейбористам результат на выборах конвертировать в какие-то успехи, остается открытым. Я думаю, что они очень быстро растеряют уровень поддержки. Более того, не исключен раскол внутри, потому что партия очень разнородна», – пояснил собеседник.

    Также политолог допускает вероятность новых досрочных выборов в Британии, в результате которых, как прогнозирует Минченко, серьезную прибавку получит партия Найджела Фараджа.

    В то же время политолог Федор Лукьянов считает, что некие изменения во внешнеполитической линии Лондона если и будут, то не из-за того, что у лейбористов как-то отличается отношение, например, к конфликту на Украине, «а по причине огромного вала внутренних проблем, с которым придется иметь дело новому кабинету».

    «Силы не безграничны, а внутренний приоритет выше международного. Вторая причина возможной коррекции – изменения в Вашингтоне по итогам выборов в ноябре. Британский курс сильно связан с позицией США», – добавил Лукьянов.

    Напомним, Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Британии. Как свидетельствуют промежуточные итоги подсчета голосов, оппозиционная партия гарантировала себе 326 мест из 650 в Палате общин, получив необходимое число мандатов для формирования нового правительства.

    У правящей с 2010 года Консервативной партии пока всего 71 место. Подсчет бюллетеней продолжается и должен завершиться примерно к 07:00 (09:00 мск). Однако догнать лейбористов под руководством Кира Стармера уже невозможно, передает ТАСС. Британский премьер Риши Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что 40% британцев не видят разницы между консерваторами (уходящей властью) и лейбористами (приходящей властью). Из России разница тем более заметна не будет: в том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы обеих сил совпадают. Таким образом британцы опять выбрали русофобию.

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    5 июля 2024, 10:06 • Новости дня
    Экс-премьер Британии Лиз Трасс не прошла в парламент
    Экс-премьер Британии Лиз Трасс не прошла в парламент
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший британский премьер-министр Лиз Трасс потерпела поражение на выборах в Палату общин парламента Британии, следует из результатов голосования.

    Отмечается, что в избирательном округе в графстве Норфлок на севере страны экс-глава правительства консерваторов набрала на 630 голосов меньше, чем лейборист Терри Джерми (11 847 голосов против 11 217), передает ТАСС.

    Как отметили на канале Sky News, данный результат стал шокирующим, так как изначально тори рассматривали участок как место своей гарантированной победы.

    На посту премьера в 2022 году Трасс пробыла 49 дней.

    Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак смог переизбраться в Палату общин парламента страны от своего округа Ричмонд в Северном Йоркшире.

    Напомним, на парламентских выборах в Великобритании победу одержали лейбористы.

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    6 июля 2024, 05:54 • Новости дня
    Новый премьер Британии пообещал Зеленскому продолжить поддержку Украины

    Британский премьер Стармер заверил Зеленского в приверженности новых властей Соединенного Королевства поддержке Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Новые власти Великобритании сохранят приверженность оказанию поддержки Украины, заявил глава британского правительства Кир Стармер украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре.

    В заявлении канцелярии премьера сообщается, что для Стармера было важно «в первый же день пребывания на должности подтвердить» эту приверженность. Он заверил Зеленского, что переход власти к лейбористам не изменит ситуацию в данном вопросе, Великобритания «продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью». Стармер заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Зеленским, передает ТАСС.

    Напомним, Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны. В том, что касается поддержки Украины и противостояния Москве, программы лейбористов и пребывавших ранее у власти консерваторов совпадают.

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    5 июля 2024, 13:13 • Новости дня
    Сунак заявил о скорой отставке с поста премьера Британии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британский премьер Риши Сунак сообщил, что покинет свой пост лидера Консервативной партии после поражения на парламентских выборах.

    Сунак заявил, что покинет пост лидера Консервативной партии, когда будут выполнены формальные процедуры по избранию его преемника, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

    В скором времени он планирует встретиться с королем Карлом III и сложить с себя полномочия премьера.

    Сунак также заявил, что хочет извиниться перед Британией.

    Напомним, во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, он публично намекнул на то, что считает политика неудачником.

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    5 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    В Госдуму внесли проект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла во втором чтении и окончательно одобрила законопроект, который позволяет конфисковать деньги, ценности и другое имущество, полученные в результате организации незаконной миграции.

    Согласно размещенному на сайте думской базы данных документу, эта мера направлена на ужесточение ответственности за преступления в сфере миграции и лишение возможности извлекать доход от незаконной деятельности.

    «Принятие закона позволит правоохранительным органам более эффективно бороться с организованной преступной деятельностью в сфере миграции, а также сократить количество таких преступлений», – указано в законопроекте.

    Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что количество установленных преступлений, связанных с незаконной миграцией в России, удвоилось.

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    5 июля 2024, 18:12 • Новости дня
    Столтенберг: Итоги выборов в Британии не повлияют на ее роль в НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Провал консерваторов на выборах в Британии и смена руководства не скажутся на положении страны в НАТО, она продолжит играть ключевую роль, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    Комментируя итоги парламентских выборов в Британии в ходе пресс-конференции в Брюсселе, генсек НАТО поздравил с победой лидера Лейбористской партии Кира Стармера и заявил, что Британия «останется ключевой, одной из ведущих» стран – членов блока, передает ТАСС.

    Напомним, лидер Лейбористской партии Британии Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны после аудиенции у короля Карла III в Букингемском дворце.

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    6 июля 2024, 14:52 • Новости дня
    Борис Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах

    Экс-премьер Джонсон обвинил лидера Reform UK Фаража в провале тори на выборах

    Tекст: Александра Юдина

    Консерваторы провалились на прошедших парламентских выборах из-за партии Reform UK и ее лидера Найджела Фаража, заявил газете Daily Mail бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон.

    «В этом провале кроется загадка: как тори могли понести такие потери, когда поддержка лейбористов была столь незначительной… Но юкатанский астероид в этой катастрофе очевиден: это была Reform», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, на парламентских выборах в Великобритании победу одержали лейбористы.

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    6 июля 2024, 12:20 • Новости дня
    Politico: Итоги выборов в Британии указывают на разочарование граждан в политике

    Tекст: Александра Юдина

    Результаты выборов в Британии указывают на глубокое разочарование жителей страны в политике, пишет газета Politico.

    По данным издания, граждане Британии задумались о невыполненных обещаниях и утраченном доверии, о несостоятельности государственных служб и неспособности оплатить коммунальные платежи, передает РИА «Новости».

    «Это история о глубоком разочаровании в политике», – подчеркивает газета.

    Также в публикации указано, что британцы недовольны резким ростом стоимости жизни за последние годы, рекордными налоговыми сборами и работой системы здравоохранения.

    Напомним, Лейбористская партия одержала победу на выборах в парламент Британии.

    Британский премьер Риши Сунак уже признал поражение и поздравил Кира Стармера с победой. Во время объявления результатов выборов в парламент на сцену с Сунаком вышел пранкер, который публично намекнул на то, что считает политика неудачником.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что 40% британцев не видят разницы между консерваторами (уходящей властью) и лейбористами (приходящей властью).

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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