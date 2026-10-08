Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Служащего ВМФ Британии задержали за планы передать секретные сведения
Полиция: Служащего ВМФ Британии задержали за подготовку к передаче секретов
Правоохранители задержали служащего военно-морского флота Великобритании Тедди Янга за планы передать иностранному государству секретные сведения.
Служащий военно-морского флота Великобритании задержан за планы передать иностранному государству секретные сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на лондонскую полицию.
«По итогам расследования лондонского департамента по борьбе с терроризмом 24-летнему мужчине предъявлены обвинения в нарушении Акта о национальной безопасности. Тедди Янг, служащий королевского военно-морского флота, был задержан», – говорится в заявлении ведомства.
В период с ноября 2024 года по май 2025 года молодой человек вел подготовку к передаче секретной информации иностранному государству, зная, что это может нанести ущерб безопасности Великобритании. О каком государстве идет речь, не уточняется.
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