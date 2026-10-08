Служащего ВМФ Британии задержали за планы передать секретные сведения

Полиция: Служащего ВМФ Британии задержали за подготовку к передаче секретов

Tекст: Мария Иванова

Служащий военно-морского флота Великобритании задержан за планы передать иностранному государству секретные сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на лондонскую полицию.

«По итогам расследования лондонского департамента по борьбе с терроризмом 24-летнему мужчине предъявлены обвинения в нарушении Акта о национальной безопасности. Тедди Янг, служащий королевского военно-морского флота, был задержан», – говорится в заявлении ведомства.

В период с ноября 2024 года по май 2025 года молодой человек вел подготовку к передаче секретной информации иностранному государству, зная, что это может нанести ущерб безопасности Великобритании. О каком государстве идет речь, не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае британский МИД вызвал посла Китая из-за дела о шпионаже.

В конце прошлого года британскую контрразведку МИ-5 подвергли критике в докладе о Скрипалях.