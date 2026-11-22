Tекст: Ольга Иванова

Iraqi Airways выставила на продажу самолет Boeing B747-SP Саддама Хусейна за 900 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостное агентство Ammon News.

Сообщается, что воздушное судно находится на хранении в аэропорту Тозер-Нефта в Тунисе около 35 лет. Предыдущая попытка продать его в 2023 году за 494 тыс. долларов не увенчалась успехом. Ираку ранее не удавалось вернуть его.

Продажа будет осуществляться напрямую, поскольку попытки реализовать самолет через аукцион не принесли результатов. Авиакомпания запретила использовать борт в политических целях или для прославления отдельных лиц.

Приобрести самолет могут и частные лица, уплатив сервисный сбор в 2% и покрыв все расходы на оформление права собственности, транспортировку и налоги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил о восстановлении экспорта нефти через Оманский залив под военной защитой США.

Глава МИД Ирака заявил об убытках государства в размере 60 млрд долларов в результате военных действий между США и Ираном.

Правоохранительные органы Чикаго перепутали нападающего национальной сборной Ирака по футболу Аймена Хусейна с другим человеком.