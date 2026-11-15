Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ: В секторе Газа убит командир бригады «Рафах» Самир Абу Юнис

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об успешной совместной операции с общей службой безопасности (ШАБАК) по устранению высокопоставленного члена военного крыла движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

«Недавно ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар по высокопоставленному террористу в военном крыле ХАМАС», – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

По данным Reuters, авиаудар был нанесен по городу Хан-Юнис, в результате чего погиб командир Самир Абу Юнис. Позже израильские военные подтвердили ликвидацию Абу Юниса, который возглавлял бригаду «Рафах» на протяжении последних двух месяцев после убийства своего предшественника.

В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что перед атакой военные приняли меры для минимизации ущерба гражданскому населению сектора Газа, задействовав воздушную разведку и высокоточное оружие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильские военные уничтожили командира бригады ХАМАС ударом по больнице в Хан-Юнисе.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля ликвидировали двух командиров военного крыла палестинского движения.

Армейская пресс-служба сообщила о ликвидации командира военной разведки и командира инженерных сил ХАМАС.