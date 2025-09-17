  • Новость часаВ Краснодаре приземлился первый за три года регулярный рейс из Москвы
    Израиль выживает ценой всех остальных
    17 сентября 2025, 10:49 Мнение

    Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    Израиль давно приучил мир к тому, что у него нет красных линий и моральных ограничений. Страна, 75 лет живущая фактически в условиях осады, не стесняется идти на крайние шаги для того, чтобы, как она считает, выжить – и тем самым она не дает жить другим. Как врагам, так и всему остальному миру.

    Так, например, Израиль создает ядерное оружие как универсальное средство сдерживания – чтобы не напали арабы, кратно превосходящие Израиль по численности населения. И тем самым он разрушает и без того непрочные основы режима нераспространения ядерного оружия. А арабы все равно нападают – что и продемонстрировала группировка ХАМАС 7 октября 2023 года.

    Израиль ровняет сектор Газа с землей – для того, чтобы жители вынуждены были покинуть его, и вместе с ними исчезла проблема ХАМАС. И тем самым безнаказанно производит геноцид мирного населения, де-факто легализуя его как инструмент внешней политики и подавая тем самым пример другим игрокам, которые хотят решить проблему нелояльного этноса на своей территории.

    Израиль уничтожает руководство «Хезболлы» серией терактов, в которых гибнет огромное количество простых ливанцев. Демонстрируя при этом абсолютное пренебрежение к жизням мирных людей, даже не высказывая какого-то сожаления по этому поводу – а это делали даже американцы, когда бомбили свадьбы в Афганистане.

    Однако 9 сентября 2025 года Израиль все-таки сумел шокировать мир – сделал то, что даже от него не ожидали. Он нанес ракетно-бомбовый удар по союзнику США и собственному партнеру в регионе – Катару. По зданию в катарской столице Дохе, где в этот момент находилась высокопоставленная делегация ХАМАС, приехавшая обсудить предложение президента США Дональда Трампа о мире. Тем самым Израиль спровоцировал мощнейшие круги на воде как в региональной, так и в глобальной политике.

    Так, например, Израиль обнулил всю нынешнюю систему безопасности на Ближнем Востоке. Систему, которая выстраивалась вокруг региональных союзов между арабскими монархиями и Соединенными Штатами. Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман и Катар – все они считали, что могут сберечь свои нефтегазовые богатства при помощи американской армии, отдавая ей взамен деньги и политическую лояльность. Израиль же продемонстрировал, что это не так – что он может их бомбить, а Соединенные Штаты при этом не то что не защитят, а даже помогут осуществить этот удар. В результате арабские монархии вынуждены будут искать иные инструменты обеспечения своей безопасности. Кто-то, возможно, посмотрит в сторону союза с другими государствами (Турцией, Китаем или Россией), а кто-то захочет создать ядерную бомбу.

    Израиль обнулил всю схему арабо-израильского урегулирования, которая в перспективе могла принести мир на Ближний Восток. В рамках этой схемы, выстраиваемой при помощи США, израильтяне должны были примириться с ключевыми арабскими странами. На основе инвестиционных соглашений, технологического сотрудничества, совместного сдерживания Ирана (и в перспективе Турции) – а также общего презрения к «Палестинскому делу», которое многими арабскими лидерами считается уже опасной обузой.

    Если бы Израиль прошел по этому пути до конца, то добился бы прекращения финансирования палестинских движений со стороны арабских стран – и тем самым лишил бы их инструментов сопротивления. Теперь же, после удара по Катару, ставшим самой настоящей пощечиной местному эмиру Тамиму, последний не рискнет даже заикаться о каком-то официальном соглашении с Израилем. Не рискнут и другие арабские страны – ведь если они заключат соглашения с Тель-Авивом, после чего станут жертвой его очередного ракетно-бомбового удара, то будут демонстративно унижены – причем перед своим собственным населением.

    Конечно, Израиль может сейчас дать честное благородное слово, что их бомбить не будет – однако он его уже дал Катару. Гарантировал (вместе с США) безопасность делегации ХАМАС на переговорах. И своего слова не сдержал. А значит в условиях, когда международное право уже демонстративно игнорируется, перестают работать инструменты личных обязательств. Не только со стороны Израиля, но и со стороны Соединенных Штатов (которые покрывают Тель-Авив). Что, в свою очередь, ведет к резкому росту конфликтности в мировой политике. 

    Но главное то, что Израиль сейчас возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. И дело тут даже не в том, что удар по делегации ХАМАС не принес нужного результата – ни один из высокопоставленных боевиков не был убит. А в том, что даже в случае успешного удара игра не стоила бы свеч. В делегации не было ни одной персоны, ради которой нужно было бить по Катару – никого, например, уровня лидера ХАМАС Исмаила Хании (убитого в ходе ракетного удара по Тегерану) или главы «Хезболлы» Хасана Насраллы (убитого в ходе бомбардировки Бейрута). И тем не менее Израиль на нее пошел – просто потому, что мог. Просто потому, что, по всей видимости, хотел продемонстрировать собственную безнаказанность всем своим врагам.

    И такая демонстрация ради демонстрации, за которую Израиль никто не наказывает, может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций (да, этим сейчас занимается Европа в отношении России, но скорее из безысходности, а не безнаказанности), геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос. 

