В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.7 комментариев
Израиль пригрозил изгнать ХАМАС из Катара
Постпред Израиля при ООН Данон: Израиль может сам изгнать ХАМАС из Катара
Если Катар не изгонит ХАМАС, то Израиль сам сделает это, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Израиля Дэнни Данон.
По словам Данона, Катар в течение долгого времени предоставляет убежище лидерам ХАМАС, которые используют это для подготовки терактов и массовых убийств, передает РИА «Новости».
Он потребовал от Катара «сделать выбор»: «Либо Катар осудит ХАМАС, изгонит ХАМАС и привлечет ХАМАС к ответственности, либо Израиль сделает это».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес удар по зданию в Дохе, где находились представители ХАМАС. Катар пригласил делегацию ХАМАС для обсуждения американской инициативы по прекращению огня в секторе Газа.