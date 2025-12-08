Дед Мороз рассказал о необычных подарках за десять лет новогоднего путешествия

Tекст: Валерия Городецкая

За это время зимний волшебник дарил не только традиционные игрушки или сладости, но и совершенно неожиданные вещи: живую корову, ткацкий станок, печь, набор микрофонов и билеты на балет в Мариинский театр, передает РИА «Новости».

«Мы дарим подарки, дарим радость, зажигаем огонечки в глазах и сердцах… отправляемся дарить счастье, исполнять заветные мечты», – подчеркнул Дед Мороз на пресс-конференции. Он вспомнил, как помог осуществить мечту юной балерины из Барнаула, подарил новую печь семье Рыбаковых из Ижевска, выполнил просьбу мальчика Саши из Омска, который попросил валенки для дедушки, яблоки для бабушки и куклу для сестры.

В Перми одной из мам подарили ткацкий станок для создания системы реабилитации детей через ремесло, а с девочкой Машей Дед Мороз совершил полет на вертолете над Воронежем. В Кемеровской области семья получила в подарок живую корову по кличке Ночка, а коллективу поющих бабушек из Челябинска достался целый набор микрофонов.

Дед Мороз отметил, что его особенно трогают письма детей, в которых они просят подарки не для себя, а для близких. Он рассказал, как одноклассники из Иркутска написали письмо с просьбой о специальной коляске для девочки, чтобы она могла вместе со всеми посещать театры и гулять, а также добавил, что многие ребята проявляют заботу о родных, друзьях и учителях.

Ранее всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга поделился, как ему удается избегать профессионального выгорания.

Он также рассказывал, что самым необычным желанием, которое ему озвучили дети, стало пожелание самому стать Дедом Морозом.