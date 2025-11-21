Дед Мороз назвал самое необычное полученное желание

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самым необычным желанием, которое когда-либо получал зимний волшебник, стало послание от мальчика, пожелавшего сам стать Дедом Морозом, передает ТАСС. «Мальчуган один написал мне в письме: »Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не нужно, хочу быть Дедом Морозом«. Вот такой скромный мальчуган», – сообщил российский Дед Мороз из Великого Устюга. Он также отметил, что большинство современных детей просят в письмах к нему электронные гаджеты и другие высокотехнологичные подарки, однако самым любимым презентом по-прежнему остаются сладкие гостинцы. Дед Мороз отдельно поблагодарил всех участников акции «Елка желаний», подчеркнув, что подобные инициативы воплощают в жизнь мечты детей: «Это замечательный, удивительный мост между мечтаниями и свершениями этих самых сокровенных желаний». Волшебник выразил благодарность неравнодушным людям и отметил, что такие дела делают общество добрее, а также приблизят исполнение его собственного заветного желания – наступление мира во всем мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, всероссийская акция «Елка желаний» стартовала по всей стране. Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Владивостока.