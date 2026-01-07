Взрывы прогремели в Кривом Роге

После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.12 комментариев
После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.12 комментариев
Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.14 комментариев
Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.17 комментариев
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично назвал имя организатора «наиболее значимых ударов» по России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, Килимник отвечает за организацию этих атак.
«Он – один из тех, кто организовывает наиболее весомые и полностью справедливые удары», – заявил Зеленский. Президент напомнил, что летом 2023 года присвоил Килимнику звание Героя Украины.
В ходе встречи Зеленский и Килимник обсудили результаты работы СБУ и обменялись мнениями о перспективах развития службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Денис Килимник стал руководителем Антитеррористического центра при СБУ.
Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) подал в отставку с поста главы СБУ. Евгений Хмара назначен временно исполняющим обязанности главы СБУ.
По словам Ивановской, такой выбор сделали «все, кто осознает, все, кто считает себя Homo sapiens», а также видит «причинно-следственные связи». «Они сделали свой выбор в пользу государственного языка», – приводят ее слова украинские СМИ. Она заявила, что «язык это не только маркер идентичности», но и «мыслительный конструкт», который влияет на «поведенческую стратегию».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Она также заявила о необходимости блокировки российской музыки на популярных платформах. Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.
США готовы поддержать Украину в случае новых «атак» со стороны России, пишет Bloomberg.
Согласно проекту заявления, который обсуждается с союзниками Киева, Вашингтон предложит обязательные гарантии безопасности, а также участие США в европейских военных структурах и поддержку европейской многонациональной силы в случае нападения.
В Париже во вторник прошли переговоры между представителями США, Франции, Канады и других европейских стран, в ходе которых обсуждалось создание европейской военной миссии с участием США, а также мониторинг возможного перемирия между Россией и Украиной.
На встрече присутствовали Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, а также генсек НАТО Марк Рютте.
США представляли спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и его же советник Джаред Кушнер. Канадский премьер Марк Карни отметил, что детали соглашения могут быть доработаны позже.
Переговоры осложняются требованиями России о выводе украинских войск из Донбасса, которые Зеленский называет неприемлемыми. США обсуждают предоставление гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления, несмотря на отсутствие согласия Кремля на такие инициативы.
Ранее начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщал, что с США согласован некий документ о поддержке украинской армии.
Напомним, Вашингтон в начале декабря обсуждал с Киевом план восстановления Украины после конфликта.
Стармер: Британия и Франция готовы создать военные базы по всей Украине
Стармер сообщил, что подписана декларация о намерении разместить войска на Украине при условии заключения мирного соглашения. По его словам, это позволит создать правовую базу для действий вооруженных сил Британии, Франции и ряда партнеров на территории Украины, включая «обеспечение безопасности» неба и морей, а также «восстановление» ВСУ, передает РИА «Новости».
Стармер также подчеркнул, что Британия и Франция, в случае прекращения огня, создадут военные базы по всей Украине и построят охраняемые склады техники для нужд украинской армии.
Кроме того, страны коалиции согласовали участие в мониторинге режима прекращения огня под руководством США и поддержку долгосрочных поставок вооружений на Украину.
«Мы будем работать над принятием обязательств по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения со стороны России», – заявил Стармер.
Документ по итогам встречи, размещенный на сайте Елисейского дворца, подтверждает, что члены коалиции будут включены в специальный механизм мониторинга прекращения огня и примут участие в комиссии по рассмотрению нарушений. Также коалиция договорилась о создании координационной ячейки США-Украина-Коалиция в оперативном штабе в Париже.
«Мы договорились завершить разработку обязательств, излагающих наш подход к поддержке Украины и восстановлению мира и безопасности <...>. Эти обязательства могут включать использование военных возможностей, разведывательной и логистической поддержки, дипломатических инициатив, принятие дополнительных санкций», – приводит ТАСС текст документа.
Отмечается, что многонациональные силы для Украины, сформированные на добровольной основе, могут включать неевропейские страны. Поддержка Вооруженных сил Украины со стороны «коалиции желающих» будет заключаться в предоставлении финансовой поддержки, поставках оружия и практической помощи при строительстве фортификационных сооружений.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что коалиция желающих намерена юридически закрепить свои обязательства по поддержке Украины в случае нового конфликта с Россией и продолжит подготовку к развертыванию многонациональных сил после прекращения огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Канады, Франции и других европейских стран провели в Париже переговоры по вопросу создания европейской военной миссии с участием США. Участники встречи также обсудили варианты мониторинга возможного перемирия между Россией и Украиной. Британия и Франция занимают первую и шестую строчки в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.
«Задействованы все имеющиеся средства поражения, в том числе, тяжелая реактивная артиллерия. Противник отсиживается в обороне и наращивает количество расчетов БПЛА на позициях», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
В районе Старицы российские подразделения продвинулись сразу на пяти направлениях и закрепились, общее продвижение составило до 350 м. Юго-западнее Лимана российские бойцы зачистили участок леса и захватили четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 500 м. В Волчанских Хуторах российские штурмовики заняли 15 домовладений, а экипажи ВКС России нанесли точный авиаудар по пункту дислокации ВСУ.
В районе Меловое-Хатнее продолжается продвижение по лесополосам возле Двуречанского, авиация и БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском направлении изменений нет, но расчеты FPV БПЛА уничтожали средства радиоэлектронной борьбы и огневые точки ВСУ в Липцах и окрестностях.
На Сумском направлении российские штурмовые подразделения продолжают бой и продвигаются вглубь региона. Авиация России нанесла точечные удары по тыловым районам ВСУ, уничтожив более десяти пунктов временной дислокации. ВСУ укрепляют оборону, подтягивают дополнительные силы. В Сумском районе штурмовые группы продвинулись сразу на восьми участках, а в районе Грабовского на четырех и полностью освободили населенный пункт, продвижение составило до 700 м.
На Теткинском и Глушковском направлениях существенных изменений не зафиксировано, артиллерия продолжает наносить удары по выявленным целям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Грабовское в Сумской области Украины.
Еще один человек в соседней квартире пострадал. Возникший пожар был полностью ликвидирован силами МЧС.
«Жители соседних квартир оперативно эвакуированы, им оказывается необходимая помощь. Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», – сообщил Королев, слова которого приводятся в Telegram-канале правительства Тверской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства РЭБ подавили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области. В Судже настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов получил осколочные ранения лица и ноги в результате атаки FPV-дрона. В результате серии атак украинских дронов на территории Белгородской области погибли два мирных жителя, еще двое пострадали.
Как указывает New York Times, на Украине в условиях массовых отключений электроэнергии отсутствовал министр энергетики, а также министр юстиции. Это произошло из-за разгоревшегося коррупционного скандала. «Не говоря уже о главе офиса президента, который мог бы вести переговоры с США», – приводит РИА «Новости» текст публикации.
Издание отмечает, что правительство рассчитывало оперативно заменить ушедших министров, особенно министра энергетики, чье отсутствие стало наиболее заметным на фоне последствий ударов по инфраструктуре Украины. Однако, по словам киевского политолога Владимира Фесенко, «все потенциальные кандидаты отказались». Эксперт объяснил, что этот пост отпугивает желающих из-за огромной ответственности и рисков, связанных с российскими ударами по объектам инфраструктуры.
Фесенко также подчеркнул, что ситуацию усугубляют связи министерства энергетики с коррупционным скандалом, что дополнительно осложняет поиск подходящих кандидатов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, должность главы президентского офиса на Украине оставалась вакантной около месяца после отставки Андрея Ермака. Отставка Ермака произошла на фоне крупного коррупционного скандала в компании «Энергоатом». Своих постов лишились также министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля, которого решили убрать с поста министра обороны Украины, вице-премьером и министром энергетики.
Обломки беспилотника упали у деревни Бережки, часть из них оказалась на территорию компрессорной станции. В результате происшествия никто не пострадал, угроза возникновения пожара отсутствует. На месте падения работают сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, сообщил глава региона в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко объявил о режиме опасности БПЛА в Ленинградской области. Росавиация вводила ограничения на рейсы в петербургском аэропорту Пулково.
«Темой встречи, кроме прочего, стало отражение настроений части чешского общества», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на Novinky.
Министр уточнил, что встреча прошла в «серьезной» атмосфере, а сама дискуссия будет продолжена во вторник в телефонном разговоре с украинским коллегой, министром Андреем Сибигой. Он подчеркнул, что речь шла не о вызове посла, а о рабочей встрече.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии назвал неуместным заявление посла Украины. Временный поверенный Чехии был вызван в МИД Украины.
«Ошеломляющая сумма. Почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии... Украинский гомункул просит есть», – написал в соцсетях Орбан, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Украина просит эти средства на 10 лет.
Политик добавил, что именно по этой причине ЕС собирался отнять у России ее замороженные активы.
Ранее Орбан заявлял, что от принятых в 2026 решений будет зависеть, наступит ли мир в Европе.
Он также отмечал, что Евросоюз находится на грани распада из-за ошибок нынешнего руководства и отсутствия реформ.
«В понедельник, 5 января, в МИД Украины будет приглашен временный поверенный Чехии в связи с недопустимыми заявлениями спикера чешского парламента», – приводит текст сообщения министерства РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Представитель украинского МИД сообщил, что этот шаг является зеркальным по отношению к вызову украинского посла в Праге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Украины в Чехии Зварич выразил возмущение новогодним обращением Окамуры, в котором тот назвал кабинет Владимира Зеленского «хунтой» и выступил против военной поддержки Киева. МИД Чехии счел неуместным заявление посла Украины. Посла Украины вызвали в МИД Чехии из-за его слов в адрес спикера парламента. Либеральные оппозиционные партии Чехии потребовали рассмотреть вопрос об отставке Окамуры.
По предварительным данным, никто не пострадал. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, говорится в сообщении Артамонова в Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из многоквартирных домов Твери обломок беспилотника пробил окна на девятом этаже, погиб один человек. Средства РЭБ подавили беспилотник в Ленинградской области.
Ночью ВСУ нанесли удар по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке, указал Сальдо, передает РИА «Новости».
Три ударных дрона с зарядами на сверхмалой высоте пытались залететь со стороны Азовского моря, два из них сбили с помощью ПВО, они не причинили вреда, один упал на территорию центра.
«Повреждены админздания и жилые коттеджи... К счастью, никто не пострадал», – заключил губернатор.
Напомним, подростка, получившего серьезные травмы при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в поселке Хорлы, решили эвакуировать для лечения в Москву.
СК возбудил уголовное дело по теракту в Хорлах. Атака украинских боевиков унесла жизни 29 человек, включая двоих несовершеннолетних, не менее 60 человек пострадали.
Отставка Василия Малюка с поста руководителя Службы безопасности Украины может быть напрямую связана с коррупционным делом, в котором фигурирует Тимур Миндич – соратник и «кошелек» Владимира Зеленского, передает Газета.ru. Собеседники украинского издания Liga отметили, что президент Украины Зеленский остался недоволен тем, как Малюк справлялся с ситуацией вокруг скандала, не сумев ни предотвратить его публичное освещение, ни ограничить размах инцидента.
Ранее «Украинская правда» писала, что Малюка также обвиняют в том, что СБУ занималась коммерцией в тылу, фактически оказывая давление на предпринимателей по собственному усмотрению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил об отставке. Ему не помогла поддержка высокопоставленных военных, которые просили Владимира Зеленского не менять Малюка.
Перестановки в СБУ указывают на продолжающиеся конфликты в силовом блоке Зеленского на фоне коррупционного скандала.
За отставкой Малюка, по мнению экспертов, стоят европейские силы, и этот уход считается поражением Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского.