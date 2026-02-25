Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез

Глава ФМБА Скворцова представила бионический протез руки с датчиками давления

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала президенту Владимиру Путину о новых достижениях в нейропротезировании. Она представила первый бионический протез руки, способный передавать ощущения благодаря датчикам давления, встроенным в кончики пальцев, сообщает ТАСС.

Скворцова отметила: «Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протеза ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы».

По словам главы ФМБА, два года назад на аналогичном форуме президент поручил агентству создать первые в мире протезы, способные передавать чувства. Скворцова пригласила Владимира Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования, действующий на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.

Ранее на форуме Путин предложил открыть сеть региональных центров инженерных разработок в биоэкономике. Он также заявил о перспективах создания искусственных органов человека.

Кроме того, президент отметил, что бюрократия не должна мешать появлению новых вакцин. Путин подчеркнул, что равный доступ к новым технологиям необходим для справедливого развития общества.



